10 Soruda İçindeki Gizli Öz Güven Ne Kadar Güçlü?
Öz güven, hayatın her alanında başarıyı getiren bir süper güç. İster iş hayatında olsun, ister sosyal ilişkilerde, hatta aşk hayatınızda bile öz güveninizi kullanarak etrafınızdakileri etkileyebilir, istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Ama öncelikle, bu süper gücün ne kadar güçlü olduğunu bilmeliyiz, değil mi? İşte tam bu noktada devreye biz giriyoruz! Bu soruları yanıtlarken dürüst olmayı unutmayın! Sorularımız, öz güveninizi test etmenin yanı sıra, belki de farkında olmadığınız bazı güçlü yönlerinizi de ortaya çıkaracak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir karar vermen gerektiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?
5. Biri seni eleştirdiğinde tepkin ne olur?
6. Yeni bir şeye başlamak senin için…
7. Kendine koyduğun hedeflere yaklaşımın nasıl?
8. Son olarak bir sunum yapman gerekse ne hissedersin?
Güçlü gizli öz güven!
Dengeli öz güven!
Gelişmeye açık öz güven!
