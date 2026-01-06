Sokak Röportajında Açım Diyenlerin Yalan Söylediğini Belirten Vatandaşın Verdiği Tavsiye Pes Dedirtti

Yeni yılla birlikte asgari 2026 yılının asgari ücreti de belli oldu. Yeni asgari ücret %27'lik bir zamla 28.075,50 TL olarak belirlendi. Fakat bu ücret, açlık sınırı olarak belirlenen 30 bin TL'nin altında kaldı. Haliyle sokak röportajlarında vatandaşlara da bu konuda görüşleri sorulmaya başlandı. Yine her zamanki gibi birbirinden ilginç cevaplar geldi.

Halkın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir kadın, 'açım' diyenlerin yalan söylediğini belirtti. Verdiği tavsiye ise pes dedirtti.