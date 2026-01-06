onedio
Sokak Röportajında Açım Diyenlerin Yalan Söylediğini Belirten Vatandaşın Verdiği Tavsiye Pes Dedirtti

Sokak Röportajında Açım Diyenlerin Yalan Söylediğini Belirten Vatandaşın Verdiği Tavsiye Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 13:13

Yeni yılla birlikte asgari 2026 yılının asgari ücreti de belli oldu. Yeni asgari ücret %27'lik bir zamla 28.075,50 TL olarak belirlendi. Fakat bu ücret, açlık sınırı olarak belirlenen 30 bin TL'nin altında kaldı. Haliyle sokak röportajlarında vatandaşlara da bu konuda görüşleri sorulmaya başlandı. Yine her zamanki gibi birbirinden ilginç cevaplar geldi. 

Halkın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir kadın, 'açım' diyenlerin yalan söylediğini belirtti. Verdiği tavsiye ise pes dedirtti.

"Pazarda yerlere atılanlar yense yine doyulur."

"Pazarda yerlere atılanlar yense yine doyulur."

Özellikle İstanbul'da iş bulmanın, para kazanmanın çok kolay olduğunu anlatan kadın, açım diyenlere pazarda yere atılanları yiyebileceklerini söyledi. Kadının röportajı sosyal medyada viral olurken, söyledikleri tepki çekti.

Pelin Yelda Göktepe
