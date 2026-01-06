Sokak Röportajında Açım Diyenlerin Yalan Söylediğini Belirten Vatandaşın Verdiği Tavsiye Pes Dedirtti

Yeni yılla birlikte asgari 2026 yılının asgari ücreti de belli oldu. Yeni asgari ücret %27'lik bir zamla 28.075,50 TL olarak belirlendi. Fakat bu ücret, açlık sınırı olarak belirlenen 30 bin TL'nin altında kaldı. Haliyle sokak röportajlarında vatandaşlara da bu konuda görüşleri sorulmaya başlandı. Yine her zamanki gibi birbirinden ilginç cevaplar geldi.
Halkın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir kadın, 'açım' diyenlerin yalan söylediğini belirtti. Verdiği tavsiye ise pes dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pazarda yerlere atılanlar yense yine doyulur."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın