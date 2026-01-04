Bir Türkle Evlenen Rus Kadın Düğün İçin Yaptıkları Harcamaları Göstererek Toplam Maliyeti Paylaştı

Günümüzde düğünlerin maliyeti akılalmaz bir seviyeye ulaştı. Bu durum birçok kişinin düğün planlarını iptal etmesine ya da daha ekonomik seçenekler aramasına neden oldu. Evliliğe adım atıp yeni bir hayat kurmak zaten masraflıyken, düğün gibi bir organizasyonun bütçeyi bu kadar zorlaması pek çok genci kara kara düşündürüyor.

Bir Türkle evlenen Rus kadın, düğün masraflarını ve toplam maliyetini paylaştı. Yaptığı paylaşım ucuz bir alternatif arayanlar için de fikir oldu.