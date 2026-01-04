Bir Türkle Evlenen Rus Kadın Düğün İçin Yaptıkları Harcamaları Göstererek Toplam Maliyeti Paylaştı

Günümüzde düğünlerin maliyeti akılalmaz bir seviyeye ulaştı. Bu durum birçok kişinin düğün planlarını iptal etmesine ya da daha ekonomik seçenekler aramasına neden oldu. Evliliğe adım atıp yeni bir hayat kurmak zaten masraflıyken, düğün gibi bir organizasyonun bütçeyi bu kadar zorlaması pek çok genci kara kara düşündürüyor.
Bir Türkle evlenen Rus kadın, düğün masraflarını ve toplam maliyetini paylaştı. Yaptığı paylaşım ucuz bir alternatif arayanlar için de fikir oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Büyük bir düğün yapmak yerine bu bütçeyle sade bir tören tercih edip, paranın geri kalanını güzel bir ev ve balayı için kullanmayı seçtiklerini ifade eden çiftin düğün için harcadıkları para;
Sade bir nikah 💍 en güzeli , tanıdığın tanımadığın kişileri eğlendirmek için yapılan düğünleri boykot ediyoruz (:
en çok koyan nikahta bile vergi ödenmesi
en büyük masraf yine başkalarının karnını doyurmak.