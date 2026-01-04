onedio
Bir Türkle Evlenen Rus Kadın Düğün İçin Yaptıkları Harcamaları Göstererek Toplam Maliyeti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026

Günümüzde düğünlerin maliyeti akılalmaz bir seviyeye ulaştı. Bu durum birçok kişinin düğün planlarını iptal etmesine ya da  daha ekonomik seçenekler aramasına neden oldu. Evliliğe adım atıp yeni bir hayat kurmak zaten masraflıyken, düğün gibi bir organizasyonun bütçeyi bu kadar zorlaması pek çok genci kara kara düşündürüyor. 

Bir Türkle evlenen Rus kadın, düğün masraflarını ve toplam maliyetini paylaştı. Yaptığı paylaşım ucuz bir alternatif arayanlar için de fikir oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Büyük bir düğün yapmak yerine bu bütçeyle sade bir tören tercih edip, paranın geri kalanını güzel bir ev ve balayı için kullanmayı seçtiklerini ifade eden çiftin düğün için harcadıkları para;

  • Kayıt vergisi: 3.000 TL

  • Yüzükler: 8.000 TL

  • Saç: 1.000 TL

  • Nikah kıyafeti: 2.500 TL

  • Takım elbise: 7.500 TL

  • Misafir hediyeleri: 1.500 TL

  • Lokanta (40 kişi): 17.000 TL

Toplam masraf: 40.500 TL

ikigai

Sade bir nikah 💍 en güzeli , tanıdığın tanımadığın kişileri eğlendirmek için yapılan düğünleri boykot ediyoruz (:

Kedi Oyuncağı

en çok koyan nikahta bile vergi ödenmesi

ken bal

en büyük masraf yine başkalarının karnını doyurmak.