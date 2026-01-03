onedio
Kızının Aldığı Kahveyi Çok Pahalı Bulan Annenin Tatlı Sitemini Sabaha Kadar Dinlemek İsteyeceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 20:04

Dışarda kahve içmek en temel sosyalleşme aracı. Ancak, son zamanlarda dışarıda kahve içmenin maliyeti ciddi şekilde arttı. Pek çok kişi evde kahve yapıp dışarı çıkmayı alışkanlık haline getirse de bu her zaman mümkün olmuyor. Gençler bir süre sonra bu duruma adapte oldu fakat yetişkinler için dışarda kahve içmek ciddi bir mesele. 

'semaindahouse' isimli sosyal medya kullanıcısı, annesine dışarda bir kahve ısmarlamak istedi. Kızının ısmarladığı kahvenin fiyatını öğrenen annenin tatlı sitemi sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Çok sevdim beğendim ama bir daha alma"

Kahveyi beğendiği için önce teşekkürlerini sunan anne, kızını bir daha bir kahveye bu kadar para vermemesi için uyardı. Kadının tatlı sitemi, diksiyonu ve ses tonu ise beğeni topladı.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Jasmin Nuhovic

Böyle bir anneye o kahve hep alınır ♥️

M. Teoman Dincadam

Teyzem kibarca "Espressolab BOYKOT!!" demiş

nazifegurergil1957

rahmetli annem sağ olsaydı aynısını söylerdi 😭