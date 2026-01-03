Kızının Aldığı Kahveyi Çok Pahalı Bulan Annenin Tatlı Sitemini Sabaha Kadar Dinlemek İsteyeceksiniz

Kaynak: https://www.instagram.com/semaindahou...
Dışarda kahve içmek en temel sosyalleşme aracı. Ancak, son zamanlarda dışarıda kahve içmenin maliyeti ciddi şekilde arttı. Pek çok kişi evde kahve yapıp dışarı çıkmayı alışkanlık haline getirse de bu her zaman mümkün olmuyor. Gençler bir süre sonra bu duruma adapte oldu fakat yetişkinler için dışarda kahve içmek ciddi bir mesele.
'semaindahouse' isimli sosyal medya kullanıcısı, annesine dışarda bir kahve ısmarlamak istedi. Kızının ısmarladığı kahvenin fiyatını öğrenen annenin tatlı sitemi sosyal medyada viral oldu.
"Çok sevdim beğendim ama bir daha alma"
Böyle bir anneye o kahve hep alınır ♥️
Teyzem kibarca "Espressolab BOYKOT!!" demiş
rahmetli annem sağ olsaydı aynısını söylerdi 😭