Bir Gün Olduğuna Emin miyiz? Koç Üniversitesi Öğrencisi 1 Günlük Harcamasını Paylaştı

Öğrencilik dönemi, genellikle ekonomik sıkıntıların yoğun yaşandığı bir süreç. Para yönetimi konusunda henüz deneyimsiz olan gençler, bu dönemde maddi zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Genel olarak yönetecek bir paraları da olmuyor zaten. Akılalmaz paralarla uzun süreler geçirebilen öğrenciler bazen bunu kendileri için bir meydan okumaya da dönüştürebiliyor.

Koç Üniversitesi'nde eğitim gören bir kadın, bir günlük harcamasını paylaştı. Ortaya çıkan sonuç herkesi kendi okul günlerine götürürken, öğrencileri uzun uzun düşündürdü.