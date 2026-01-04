onedio
Bir Gün Olduğuna Emin miyiz? Koç Üniversitesi Öğrencisi 1 Günlük Harcamasını Paylaştı

Bir Gün Olduğuna Emin miyiz? Koç Üniversitesi Öğrencisi 1 Günlük Harcamasını Paylaştı

04.01.2026 - 08:54

Öğrencilik dönemi, genellikle ekonomik sıkıntıların yoğun yaşandığı bir süreç. Para yönetimi konusunda henüz deneyimsiz olan gençler, bu dönemde maddi zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Genel olarak yönetecek bir paraları da olmuyor zaten. Akılalmaz paralarla uzun süreler geçirebilen öğrenciler bazen bunu kendileri için bir meydan okumaya da dönüştürebiliyor. 

Koç Üniversitesi'nde eğitim gören bir kadın, bir günlük harcamasını paylaştı. Ortaya çıkan sonuç herkesi kendi okul günlerine götürürken, öğrencileri uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Girdiği derslerden İktisat ya da İşletme okuduğu anlaşılan öğrencinin günlük harcaması şu şekilde;

  • Benzin: 2700 TL (Depoyu fullediğini ancak bunu haftada 1-2 kez yaptığını belirtiyor.)

  • Starbucks (Latte): 128 TL

  • Sandviç: 0 TL (Arkadaşı hazırladığı için ücretsiz.)

  • Caffè Nero (3 Kişilik Matcha): 421 TL (Kendi payına düşen yaklaşık 140 TL)

  • Divan (Tavuk Şinitzel ve Ayran): 875 TL

  • Caffè Nero (Iced Latte ve Kurabiye): 235 TL

Toplam Tutar

  • Günlük Harcama: 1659 TL

  • Benzin Dahil Toplam: 4359 TL

