Büyük İkramiyeyi Tek Bir Rakamla Kaçıran Kadın Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 18:00

Bir yılı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz gün tüm ülke yılbaşı heyecanı yaşadı. Kimi yeni yılı dışarda eğlenerek karşılarken kimileri günü evinde geçirdi. Yılbaşının değişmez geleneklerinden biri de milli piyango bildiğiniz üzere. Biletlerini alanlar büyük bir heyecanla çekilişin yapılacağı anı bekledi. 

Yine pek çok kişi hayal kırıklığına uğradı elbette. İkramiyeyi tek bir rakamla kaçıran genç, yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@perasdailyy/v...
Peki ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıranlara bir ödül var mı?

Milli Piyango biletlerinde büyük ikramiyeyi tek bir rakam farkla kaçırırsanız 'Teselli İkramiyesi' kazanabiliyorsunuz. Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi için teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olarak belirlenmişti. Yarım biletin teselli ikramiyesi 400 bin, çeyreğin ise 200 bin TL'ydi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
