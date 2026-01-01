Büyük İkramiyeyi Tek Bir Rakamla Kaçıran Kadın Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Bir yılı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz gün tüm ülke yılbaşı heyecanı yaşadı. Kimi yeni yılı dışarda eğlenerek karşılarken kimileri günü evinde geçirdi. Yılbaşının değişmez geleneklerinden biri de milli piyango bildiğiniz üzere. Biletlerini alanlar büyük bir heyecanla çekilişin yapılacağı anı bekledi.

Yine pek çok kişi hayal kırıklığına uğradı elbette. İkramiyeyi tek bir rakamla kaçıran genç, yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.