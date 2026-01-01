Her Sene "Abartılı Yılbaşı" Videosu Bir Günlüğüne Ünlü Olan Yiğit Çalışkan 2026'ya Dansözle Girdi

Yiğit Çalışkan isimli genç, ülkemize değişmeyen bir yılbaşı ritüeli hediye etti bildiğiniz üzere. İlk olarak 2017'ye girerken 'Çok önemli bir şey oldu' diyerek çektiği 'Abartılı yılbaşı videosu' çok beğenildi. Kendisi de o yıldan bu yana hemen hemen her sene benzer bir video paylaşarak bunu bir gelenek haline getirdi. Öyle ki pek çok kişi yeni yıla girer girmez kendisinin profilini kontrol ediyor.

Yiğit Çalışan bu yıl da geleneği bozmadı ve kırmızı kareli gömleği ile kutlamasını yaptı. Bu sene videoya dansöz de davet etti.