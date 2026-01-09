onedio
İzleyicilerden Survivor İçin Yeni Konsept Önerisi Geldi

Elif Sude Yenidoğan
09.01.2026 - 15:32

Survivor 2026 yeni sezonuyla 1 Ocak akşamı seyirci karşısına çıktı. Birkaç sezondur All Star konseptiyle ekranlara gelen Survivor için izleyiciler artık bir değişim olmasından yanaydı ve yapım sessiz kalmadı. Bu sene Ünlüler & Gönüllüler olarak yeni yüzlerle program başladı. Başladığından bu yana da ilgiyle takip ediliyor. Özellike X platformunda onlarca başlık açılarak program gündemde kalıyor. Şimdiyse bir X kullanıcısı Survivor’a yeni konsept önerisiyle etkileşimleri topladı. Gelin detaylara geçelim!

TV8’in sevilen programı Survivor yılların vazgeçilmezi oldu.

Özellikle bu sene Ünlüler & Gönüllüler açılışıyla dillere pelesenk olan yarışmada öne çıkan yarışmacılar X’i adeta sallıyor. Adada yeni yüzler olması, ada konusunda All Star’lara kıyasla tecrübesiz olmalarıyla birlikte macera dolu anlar kameralara yansıyor. Şimdiyse kadar Bayhan, Beyza, Serhan ve Onur Alp yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ancak biliyorsunuz ki yarışma bir performans yarışması olduğu için çoğunluk itibarıyla spor geçmişi olan adaylar yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. X kullanıcısı da bu formata yeni bir soluk getirmek istedi.

Doktor, dişçi, avukat ve mühendis gibi farklı meslek gruplarından yarışmacıların olduğu bir programın tadından yenmeyeceğini dile getirdi 👇

Kendisine katılanlar da yorumlarda buluştu 👇

