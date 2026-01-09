İzleyicilerden Survivor İçin Yeni Konsept Önerisi Geldi
Survivor 2026 yeni sezonuyla 1 Ocak akşamı seyirci karşısına çıktı. Birkaç sezondur All Star konseptiyle ekranlara gelen Survivor için izleyiciler artık bir değişim olmasından yanaydı ve yapım sessiz kalmadı. Bu sene Ünlüler & Gönüllüler olarak yeni yüzlerle program başladı. Başladığından bu yana da ilgiyle takip ediliyor. Özellike X platformunda onlarca başlık açılarak program gündemde kalıyor. Şimdiyse bir X kullanıcısı Survivor’a yeni konsept önerisiyle etkileşimleri topladı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV8’in sevilen programı Survivor yılların vazgeçilmezi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktor, dişçi, avukat ve mühendis gibi farklı meslek gruplarından yarışmacıların olduğu bir programın tadından yenmeyeceğini dile getirdi 👇
Kendisine katılanlar da yorumlarda buluştu 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın