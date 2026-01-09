onedio
Büşra Pekin'in Son Halini Gören Kullanıcılar Eski Haliyle Karşılaştırdı!

Büşra Pekin'in Son Halini Gören Kullanıcılar Eski Haliyle Karşılaştırdı!

09.01.2026 - 15:30

Uzun bir aranın ardından Büşra Pekin, Ketenpere: Dalavere filmiyle yeniden sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Galada objektiflere yansıyan görüntüleriyle dikkat çeken Pekin, filmden çok son hali ve geçirdiği değişimle konuşuldu. Ünlü oyuncunun gala sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Yıldızı ilk olarak 2008–2010 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Çok Güzel Hareketler Bunlar ile parlayan Büşra Pekin yıllar içinde magazin gündeminden eksik olmayan isimlerden biri haline geldi.

Şimdilerde projelerini arka arkaya sıralayan Büşra Pekin, son yıllarda hem televizyon hem sinema tarafında farklı rollerde izleyici karşısına çıktı. 2022’de başrolünü üstlendiği Dilberay filminde arabesk müziğin unutulmaz ismi Dilber Ay’ı canlandırarak kariyerinde ciddi bir kırılma yaşadı. Ardından televizyona dönen Pekin, 2024’te Yaban Çiçekleri dizisinde Berna karakteriyle, ardından ise kısa süreli de olsa Bahar dizisinde boy göstererek uzun bir aradan sonra yeniden ana akımda görünmeye başladı.

Son yıllarda Büşra Pekin, estetik görünümü ve dış görünüşündeki değişimlerle magazin gündeminde sıkça konuşuluyor.

Son yıllarda oyunculuğundan çok değişen görünümü ve estetik iddialarıyla da gündeme gelen Büşra Pekin, magazin dünyasında en çok konuşulan dönüşümlerden birine imza attı. Özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişim, kilo kaybı ve tarzındaki değişim sosyal medyada sık sık karşılaştırmalı paylaşımlarla gündeme geldi. 

Pekin’in burun, çene ve yüz hatlarındaki farklar sonrası estetik yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Geçmişte verdiği kilolardan bahseden ve 'Giydiklerim artık daha çok yakışıyor, mutluyum' diyen Pekin, yeni görüntüsüyle sevenlerini şaşırtmaya devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Ketenpere: Dalavere filmiyle sinemaya dönen Büşra Pekin'in galadaki görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda oyuncunun son haline yorum yağdı.

