Büşra Pekin'in Son Halini Gören Kullanıcılar Eski Haliyle Karşılaştırdı!
Uzun bir aranın ardından Büşra Pekin, Ketenpere: Dalavere filmiyle yeniden sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Galada objektiflere yansıyan görüntüleriyle dikkat çeken Pekin, filmden çok son hali ve geçirdiği değişimle konuşuldu. Ünlü oyuncunun gala sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Yıldızı ilk olarak 2008–2010 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Çok Güzel Hareketler Bunlar ile parlayan Büşra Pekin yıllar içinde magazin gündeminden eksik olmayan isimlerden biri haline geldi.
Son yıllarda Büşra Pekin, estetik görünümü ve dış görünüşündeki değişimlerle magazin gündeminde sıkça konuşuluyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
