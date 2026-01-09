Büşra Pekin'in Son Halini Gören Kullanıcılar Eski Haliyle Karşılaştırdı!

Son yıllarda oyunculuğundan çok değişen görünümü ve estetik iddialarıyla da gündeme gelen Büşra Pekin, magazin dünyasında en çok konuşulan dönüşümlerden birine imza attı. Özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişim, kilo kaybı ve tarzındaki değişim sosyal medyada sık sık karşılaştırmalı paylaşımlarla gündeme geldi.

Pekin’in burun, çene ve yüz hatlarındaki farklar sonrası estetik yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Geçmişte verdiği kilolardan bahseden ve 'Giydiklerim artık daha çok yakışıyor, mutluyum' diyen Pekin, yeni görüntüsüyle sevenlerini şaşırtmaya devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Ketenpere: Dalavere filmiyle sinemaya dönen Büşra Pekin'in galadaki görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda oyuncunun son haline yorum yağdı.