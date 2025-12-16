Psikoloji Testi: Hayatındaki Hangi Ağırlığı Hemen Bırakmalısın?
Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta gereksiz yüklerle ilerlemek yerine, hafiflemek ve rahatlamak her zaman daha iyidir. Peki, senin hayatındaki hangi ağırlığı hemen bırakman gerekiyor? Bu test, hayatında neyin seni ağırlaştırdığını ve enerjini düşürdüğünü anlamanı sağlayacak. Belki de bu ağırlık, eski bir ilişki, bitmeyen bir iş stresi ya da sürekli seni yoran bir durum olabilir. Her ne olursa olsun, belki de bu test sayesinde hayatındaki o gereksiz yükü fark edebilir ve ondan kurtulmak için bir adım atabilirsin.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini stresli hissettiğinde ilk ne yaparsın?
4. Arkadaşlarınla veya ailenle tartıştığında genellikle nasıl davranırsın?
5. Geçmişte yaşanan olumsuz bir olay seni hala etkiliyor mu?
6. İş veya okul hayatında sık sık kendini nasıl hissedersin?
7. Karar verirken en çok hangi duygu seni etkiler?
8. Son olarak kendini eleştirirken hangi cümle sana daha yakın?
Kaygı ve Stres Yükünü Bırakmalısın
Mükemmeliyetçiliği ve Kontrol İsteğini Bırakmalısın
Başkalarının Onayını Aramayı Bırakmalısın!
Öfke ve Kırgınlıkları Bırakmalısın!
