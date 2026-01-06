Eminem’den Snoop Dogg’a: Dr. Dre’nin Keşfettiği Ünlü Rapçiler
Bazıları söyler, bazıları keşfeder. Dr. Dre bu ikisini birden yapıyor. Rap dünyasına öyle isimler kazandırdı ki piyasayı toptan şekillendirmiş oldu. West Coast’un laboratuvarından çıkan bu isimler, rap tarihine karakter ve kültür de armağan etti. Kısacası Dr. Dre’nin kulakları radar gibi, sinyal aldı mı kaçış yok! O altın isimlere birlikte bakma zamanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tupac Shakur
Snoop Dogg
Eminem
50 Cent
Kendrick Lamar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anderson .Paak
The Game
Knock-Turn'al
Lady of Rage
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın