Eminem’den Snoop Dogg’a: Dr. Dre’nin Keşfettiği Ünlü Rapçiler

Bazıları söyler, bazıları keşfeder. Dr. Dre bu ikisini birden yapıyor. Rap dünyasına öyle isimler kazandırdı ki piyasayı toptan şekillendirmiş oldu. West Coast’un laboratuvarından çıkan bu isimler, rap tarihine karakter ve kültür de armağan etti. Kısacası Dr. Dre’nin kulakları radar gibi, sinyal aldı mı kaçış yok! O altın isimlere birlikte bakma zamanı!