Lavabo Açıcıya Gerek Yok: Tesisatçıların Gider Açmak İçin Kullandığı Pratik Yöntem

Mutfakta kızartma yağları, et yağı, soslar ve yoğun kıvamlı yiyecekler lavaboya döküldüğünde boruların iç yüzeyine yapışır. Zamanla katılaşan tabaka daralma yaratır ve suyun akışını yavaşlatır. Uzman tesisatçılara göre sorun büyüdüğünde acil müdahale gerekebilir ve maliyet oldukça yükselebilir.

Soğuk su kullanımı durumu daha da kötüleştirir. Yağ hızla donarak boru içinde sertleşir ve birikinti kalınlaşır. Kremsi tatlılar ve alkol bazlı içecekler de boru yüzeyinde kaplama oluşturarak benzer sorunlara yol açabilir.