Lavabo Açıcıya Gerek Yok: Tesisatçıların Gider Açmak İçin Kullandığı Pratik Yöntem

Lavabo Açıcıya Gerek Yok: Tesisatçıların Gider Açmak İçin Kullandığı Pratik Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 16:29

Lavabonun suyu bir anda ağır ağır gitmeye başladığında insanın içini bir huzursuzluk kaplar. Mutfakta yemek sonrası temizlik yaparken yaşanan gider sorunu çoğu evde sık görülür. Yağ, sos ve yemek artıkları borularda zamanla tabaka oluşturur. Çoğu kişi çözüm için kimyasallara yönelir. Oysa tesisatçıların önerdiği yöntem çok daha basit ve güvenlidir.

Kaynak

Yağ ve yemek artıkları borularda görünmez bir tabaka oluşturuyor

Yağ ve yemek artıkları borularda görünmez bir tabaka oluşturuyor

Mutfakta kızartma yağları, et yağı, soslar ve yoğun kıvamlı yiyecekler lavaboya döküldüğünde boruların iç yüzeyine yapışır. Zamanla katılaşan tabaka daralma yaratır ve suyun akışını yavaşlatır. Uzman tesisatçılara göre sorun büyüdüğünde acil müdahale gerekebilir ve maliyet oldukça yükselebilir.

Soğuk su kullanımı durumu daha da kötüleştirir. Yağ hızla donarak boru içinde sertleşir ve birikinti kalınlaşır. Kremsi tatlılar ve alkol bazlı içecekler de boru yüzeyinde kaplama oluşturarak benzer sorunlara yol açabilir.

Sıcak su ve bulaşık deterjanı yöntemi tıkanıklığı dakikalar içinde azaltabiliyor

Sıcak su ve bulaşık deterjanı yöntemi tıkanıklığı dakikalar içinde azaltabiliyor

Uzmanların ilk önerisi sıcak suyu hemen açmak. Sıcak su, yağları sıvı halde tutarak borulardan ilerlemesini kolaylaştırır. Birkaç dakika boyunca akışın sürdürülmesi birikintilerin kanalizasyona taşınmasına yardımcı olur.

Bulaşık deterjanı eklemek süreci destekler. Deterjan, yağ moleküllerini parçalayarak borulara zarar vermeden çözünmelerini sağlar. Kimyasal açıcılar ise çoğu durumda etkisiz kalabilir ve tesisata zarar verme riski taşır.

Sorun tamamen tıkanmaya dönüşmeden müdahale etmek büyük masrafların önüne geçer. Giderlere yağ dökmemek, yemek artıklarını çöpe atmak ve arada sıcak su geçirmek uzun vadede en etkili koruma yöntemleri arasında yer alır.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
