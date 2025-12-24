Bu Testten Sonra Sevgilin Olacak mı?

Şu sıralar aşk, sanki bir yıldız kadar uzakta gibi görünüyor. Belki de bu durum, biraz kendi iç dünyana dönme ve kendini keşfetme zamanının geldiğinin işareti. Kendine biraz zaman ayır, belki de yeni bir hobi edinmeye ne dersin? Belki bir resim kursuna yazılırsın, belki de uzun zamandır ertelediğin o yoga derslerine başlarsın. Kendine odaklandıkça, belki de farkında olmadan içindeki enerjiyi yeniden canlandırırsın. Biliyorum, aşkın o büyülü dokunuşunu özlüyorsun. Ama unutma, her şeyin bir zamanı var. Ve doğru zaman geldiğinde, aşk en beklenmedik anda, en beklenmedik şekilde kapını çalacak. Belki bir gün, bir kitap kafede kahveni yudumlarken, belki bir gün, o yeni başladığın yoga dersinde... Kim bilir? Ama emin ol, aşk seni bulacak. Ve o zaman, tüm bu bekleyişin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın. Şimdilik rahatla, nefes al ve kendine biraz zaman tanı. Kendine odaklan, çünkü aşk aslında en çok kendini sevdiğin zamanlarda çıkar karşına.