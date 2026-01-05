onedio
Kişilik Testi: Ketçap mı Mayonez mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.01.2026 - 11:17

Ketçap mı, mayonez mi? Hangisini seçtiğiniz, aslında sizin maceracı bir ruha mı, yoksa daha çok güvende hissetmeyi seven birine mi işaret ediyor? Belki de bu tercih, sosyal bir kişilik mi yoksa daha çok kendi kabuğunda yaşamayı seven biri mi olduğunuzu gösteriyor? 

Sen hangisini tercih ediyorsun?

Sen enerjik, dışa dönük ve spontane birisin.

Enerji dolu, dışa dönük ve spontane biri olduğun her hâlinden belli. Hayatın tüm renklerini bir arada yaşamayı seviyorsun ve bulunduğun her ortamda adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Hızlı karar verme yeteneğin, risk almayı göze alman ve 'önce yap, sonra düşün' felsefen, seni hayatın monotonluğundan uzaklaştırıyor. Arkadaş çevrende adeta bir neşe fırtınası gibisin. Bir ortama girdiğinde, enerjin ve pozitifliğin ile hemen dikkat çekersin. Hayat senin için belki biraz kaotik olabilir ama bu durum seni hiç rahatsız etmiyor. Aksine, bu kaos içinde bile eğlenceyi yakalamayı başarıyorsun. Birçok insanın aksine, sen hayatı dolu dolu yaşamayı tercih ediyorsun. Her anını değerlendirmek, yeni deneyimler kazanmak ve maceralara atılmak senin için vazgeçilmez. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, sen her zaman gülmeyi ve etrafına neşe yaymayı başarıyorsun. İşte bu yüzden, seninle birlikte olan herkes hayatın tadını çıkarıyor ve seninle geçirdikleri her anı unutamıyorlar.

Sen sakin, dengeli ve güven veren bir yapıya sahipsin.

Sen, sakinliğin ve dengenin somut bir yansıması gibisin. Bu özelliklerin, etrafındakilere huzur veren bir aura yaratıyor. Detaycı bir yapıya sahipsin, her şeyin mükemmel olmasını istersin. Kararlarını alırken düşünmeyi tercih edersin, bu da seni daha dikkatli ve bilinçli biri yapıyor. Abartıdan hoşlanmaz, sade ve doğal olmayı tercih edersin. Ancak bu sade ve doğal haliyle bile yokluğun hemen hissedilir. İnsanlar senin yanında kendini rahat ve güvende hisseder çünkü sen, uyum sağlamayı ve etrafındaki enerjiyi dengelemeyi çok iyi bilirsin. Sessiz ama etkili bir gücün var. Bu güç, her şeyi daha 'tam' ve 'bütün' hale getiriyor. Seninle her şey daha anlamlı, daha dolu ve daha gerçek oluyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
