Kişilik Testi: Ketçap mı Mayonez mi?
Ketçap mı, mayonez mi? Hangisini seçtiğiniz, aslında sizin maceracı bir ruha mı, yoksa daha çok güvende hissetmeyi seven birine mi işaret ediyor? Belki de bu tercih, sosyal bir kişilik mi yoksa daha çok kendi kabuğunda yaşamayı seven biri mi olduğunuzu gösteriyor?
Sen hangisini tercih ediyorsun?
Sen enerjik, dışa dönük ve spontane birisin.
Sen sakin, dengeli ve güven veren bir yapıya sahipsin.
