Evet/Hayır Testine Göre Kinci Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.01.2026 - 12:28

Bir kişinin kinci olduğunu belirlemek, genellikle kişinin davranışlarına ve tepkilerine bakarak yapılır. Ancak, bu her zaman net bir sonuç vermez. Bu nedenle, sizin için bir Evet/Hayır testi hazırladık!

1. Sana haksızlık yapan birini uzun süre unutmakta zorlanır mısın?

2. Geçmişte yaşadığın bir olayı aklına sık sık getirir misin?

3. Birine kırıldığında bunu kolay kolay belli etmesen de içinde tutar mısın?

4. Özür dilense bile yaşananları tamamen geride bırakmak zor mu gelir?

5. Sana yapılan bir hatayı “yeri gelince hatırlatırım” diye düşünür müsün?

6. Kırıldığın birine eskisi kadar samimi davranmakta zorlanır mısın?

7. “Unutmadım ama affettim” dediğin durumlar olur mu?

8. Sana yapılan bir davranışı başkasına anlatırken hâlâ sinirlenir misin?

9. Birine güvenin sarsıldığında tekrar güvenmek zor olur mu?

10. Son olarak haksızlığa uğradığını düşündüğünde içten içe karşılık vermek ister misin?

Biraz kin tutmaya yatkın olabilirsin.

Birazcık kin tutmaya meyilli olduğunu fark ettik mi? Yaşadığın olayları, deneyimleri kolay kolay unutamıyor, duygularını derinlerde bir yerlerde saklıyorsun. Bu durum seni dikkatli ve temkinli biri haline getiriyor, evet, ancak bazen geçmişin ağırlığı omuzlarında dağ gibi hissedilebiliyor. Belki de affetmeyi öğrenmek, bu yükü bir nebze hafifletebilir. Çünkü affetmek, seni daha huzurlu, daha rahat hissettirebilir. Unutma, hayat bir dizi deneyimlerden ibaret ve her biri seni daha güçlü kılıyor. Ancak bazen, geçmişi geride bırakıp yarına umutla bakmak gerekiyor. İşte affetmek, tam da bu noktada devreye giriyor. Kendine bir şans ver, belki de affetmek senin için yeni bir başlangıç olabilir.

Sen kinci biri değilsin.

Sen, kırgınlıkları bir kenara atabilen, hayatın tüm olumsuzluklarına rağmen pozitif enerjini koruyabilen bir bireysin. Her şeyin geçici olduğunu bilerek, yaşadığın tüm olumsuzlukları kabullenip, onları birer deneyim olarak görüyorsun. Bu, senin duygusal dünyanı özgürleştiriyor. İçinde bulunduğun huzur, etrafına da yayılıyor ve seni daha da çekici kılıyor. İlişkilerinde ise, dengenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorsun. Kimseyi kırmadan, incitmeden, herkesle eşit ve adil bir şekilde iletişim kurmayı başarıyorsun. Bu da seni, insanlar arasında sevilen ve saygı duyulan bir kişi yapıyor. İşte bu özelliklerin, seni diğerlerinden farklı kılıyor ve hayatın her alanında başarılı olmanı sağlıyor.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
