Evet/Hayır Testine Göre Kinci Biri misin?
Bir kişinin kinci olduğunu belirlemek, genellikle kişinin davranışlarına ve tepkilerine bakarak yapılır. Ancak, bu her zaman net bir sonuç vermez. Bu nedenle, sizin için bir Evet/Hayır testi hazırladık!
1. Sana haksızlık yapan birini uzun süre unutmakta zorlanır mısın?
2. Geçmişte yaşadığın bir olayı aklına sık sık getirir misin?
3. Birine kırıldığında bunu kolay kolay belli etmesen de içinde tutar mısın?
4. Özür dilense bile yaşananları tamamen geride bırakmak zor mu gelir?
5. Sana yapılan bir hatayı “yeri gelince hatırlatırım” diye düşünür müsün?
6. Kırıldığın birine eskisi kadar samimi davranmakta zorlanır mısın?
7. “Unutmadım ama affettim” dediğin durumlar olur mu?
8. Sana yapılan bir davranışı başkasına anlatırken hâlâ sinirlenir misin?
9. Birine güvenin sarsıldığında tekrar güvenmek zor olur mu?
10. Son olarak haksızlığa uğradığını düşündüğünde içten içe karşılık vermek ister misin?
Biraz kin tutmaya yatkın olabilirsin.
Sen kinci biri değilsin.
