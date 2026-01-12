onedio
Kar Mar Yok! Uğur Dündar Meteorolojinin Kar Tahmininde Yanılmasına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 12:43

Yurdun büyük bölümü 2026'ya kar haberleriyle girse de medyada en çok merak edilen 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul oldu. 'İstanbul'a kar yağacak mı?' soruları gündemi uzun süre meşgul etti. Meteoroloji ve pek çok uzman geçtiğimiz haftadan beri 12 Ocak Pazartesi işaret ediliyordu. Hatta pazar günü okulların tatil edildiği açıklandı. Ancak oluşan görüntü pek çok kişide hayal kırıklığı yaşattı. Bunlardan biri de deneyimli gazeteci Uğur Dündar oldu.

Uzmanlar günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunuyordu.

Hatta işi olmayanların dışarı çıkmaması, evinden çalışma şansı olanların ofise gitmemesi gerektiğini söyleyenler oldu. İstanbul Valiliği okulların tatil edileceğini duyurdu. Ancak Uğur Dündar beklendiği kadar kar yağmamasına isyan etti.

Dündar 'Hani bu sabah uyandığımızda İstanbul'da her yeri bembeyaz görecektik?Şehrin en yüksek tepelerinden birindeyim. Kar mar yok! Sadece arada bir sulu kar atıştırıyor. Meteorologlar palavra yarışını bıraksınlar! Günümüz teknolojisinde bu kadar yanılma olmaz! Ayıptır!' ifadelerini kullandı.

Spor spikeri Gürler Akgün de durumu sorguladı.

Megakentin farklı ilçelerinden de hayal kırıklığı dolu paylaşımlar geldi.

