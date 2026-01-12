Kar Mar Yok! Uğur Dündar Meteorolojinin Kar Tahmininde Yanılmasına İsyan Etti

Yurdun büyük bölümü 2026'ya kar haberleriyle girse de medyada en çok merak edilen 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul oldu. 'İstanbul'a kar yağacak mı?' soruları gündemi uzun süre meşgul etti. Meteoroloji ve pek çok uzman geçtiğimiz haftadan beri 12 Ocak Pazartesi işaret ediliyordu. Hatta pazar günü okulların tatil edildiği açıklandı. Ancak oluşan görüntü pek çok kişide hayal kırıklığı yaşattı. Bunlardan biri de deneyimli gazeteci Uğur Dündar oldu.