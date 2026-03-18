Yapay Zekaya Sorduk: Tıp Gelişip Ortalama İnsan Ömrü 120 Yıla Çıksaydı Ekonomi Nasıl Değişirdi?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: Tıp Gelişip Ortalama İnsan Ömrü 120 Yıla Çıksaydı Ekonomi Nasıl Değişirdi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 12:01

Bu sefer yapay zekaya bambaşka bir soru sorduk... Tıpın çok geliştiği ve insan ömrünün 120 yıla çıktığı bir dünyada ekonomiye ne olurdu? Nasıl gelişirdi? Hazırsanız bunun cevabını öğreniyoruz. Bakalım yapay zeka ne demiş!

Emeklilik sistemi bildiğimiz şekilde sürdürülmezdi.

İnsanların 60–65 yaşında emekli olup 50–60 yıl maaş alması kamu bütçeleri için imkansız hale gelirdi. Emeklilik yaşı yükselir, kademeli ve dönemsel çalışma–dinlenme modelleri yaygınlaşırdı ve emeklilik rafa kaldırıldı.

Çalışma hayatı çoklu kariyerlere bölünürdü.

120 yıllık bir ömürde insanlar aynı mesleği ömür boyu sürdürmezdi. Ekonomi, 3 veya 4 farklı kariyer döngüsüne uygun yeniden eğitim, sertifikasyon ve meslek değiştirme pazarları etrafında şekillenirdi. Tek yönlü çalışma hayatı kalmazdı.

Tasarruf ve yatırım anlayışları tamamen değişirdi.

“Gençken kazan, yaşlanınca harca” modeli yerini uzun vadeli ve temkinli birikime bırakırdı. Daha az riskli, daha uzun vadeli yatırım araçları ekonomide çok daha merkezi bir rol oynardı.

Sağlık ekonomisi ön plana çıkar ve önem kazanırdı.

Sağlık ekonomisi ön plana çıkar ve önem kazanırdı.

Uzun yaşam, sürekli sağlık takibi, yaşlanma geciktirme ve yaşam kalitesi hizmetlerine olan talebi artırırdı. Sağlık, artık destekleyici değil; ekonomiyi sürükleyen ana motorlardan biri olurdu. Çünkü düşünsenize 120 yıl yaşıyoruz...

Gençlik kavramı ekonomik bir dönem olmaktan çıkardı.

120 yıl yaşadığımız bir dünyada 30’lu yaşlar artık “kariyerin başı” sayılmaz, gençlik çok daha uzun bir zamana yayılırdı. Bu da tüketim alışkanlıklarından işveren beklentilerine kadar pek çok dengeyi değiştirirdi.

Miras ve servet aktarımı ciddi bir ekonomik sorun olurdu.

İnsanlar çok geç yaşlarda miras bıraktığı için sermaye el değiştirmekte zorlanırdı. Bu durum hem genç girişimcilerin finansmana erişimini hem de sosyal eşitsizliği derinleştirebilirdi. Çünkü 120 yıl her şeyi değiştiriyor...

Ekonomik planlamalar artık kısa vadeli olmazdı.

Devletler, şirketler ve bireyler 5–10 yıllık değil 40–60 yıllık perspektiflerle karar almaya başlardı. Ekonomi daha yavaş ama daha stratejik hareket eden bir yapıya evrilirdi. Ekonomik kararların kısa vadesi bile 30-40 yıla evrilebilirdi...

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
