Güzellik, Zeka, Kıskançlık! Sen Hangi Özelliğinle Ön Plana Çıkıyorsun?
Herkesin karakterinde baskın bir özellik vardır: Kimi güzelliğiyle dikkat çeker, kimi zekâsıyla ortamı aydınlatır. Kimilerinin kıskançlığı olaylara damgasını vurur, kimileri ise saf ve temiz kalpleriyle gönüllerde taht kurar. Peki sen hangi yönünle ön plandasın? Bu testle hem kendini tanıyacak hem de içindeki en baskın özelliği keşfedeceksin!
hazırsan başlayalım!
1. Yaşını seç bakalım!
2. Hayatını seviyor musun önce onu söyle!
3. Kendini bir renkle tanımlasan hangisini seçerdin?
4. Bir ilişkide en önem verdiğin şey nedir?
5. Hayatını aşağıdaki kelimelerden hangisi daha çok tanımlar?
6. Bir arkadaşının başarısını gördüğünde ne hissedersin?
7. Kalabalık bir ortamda sen genelde…
8. Uzun yolculuklarda sen hangisisin?
9. Bir davete çağrıldığında ilk düşündüğün şey ne olur?
10. Eğer sihirli bir gücün olsaydı hangisini seçerdin?
Güzellik/Yakışıklılık Senin En Baskın Özelliğin!
Zeka Senin En Baskın Özelliğin!
Kıskançlık Senin En Baskın Özelliğin!
Saflık Senin En Baskın Özelliğin!
