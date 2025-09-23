Senin Karanlık Yanın Ne Kadar Tehlikeli?

Senin karakterin oldukça tehlikeli. Öfken, kinlerin ve kontrolsüzlüğün seni korkutucu bir noktaya taşıyor. İnsanlar senin yanında her an tetikte olmak zorunda kalıyor çünkü senin ne zaman patlayacağını tahmin etmek zor. Senin için güç, saygı ve kontrol çok önemli. Bu yüzden sınırlarını zorlayan herkesi ezip geçme eğilimin var. Bu seni zaman zaman yalnızlaştırabilir çünkü insanlar senden çekiniyor. Ama unutma, bu kadar yoğun bir tehlike bazen sana da zarar verebilir. Eğer bu enerjini doğru yönlendirirsen, seni korkulan değil saygı duyulan biri haline getirebilir.