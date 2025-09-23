Senin Karanlık Yanın Ne Kadar Tehlikeli?
Hepimizin içinde gizli bir karanlık taraf vardır. Bazılarımız sakin ve masum görünürken, aslında öfkesini tutan bir yan taşır. Bazılarımız ise anında patlayan, tehlikeli kararlar alan, çevresini etkileyen bir karaktere sahiptir. Peki, senin karakterin ne kadar tehlikeli? İnsanlar sana yaklaşırken dikkatli mi olmalı yoksa aslında göründüğünden çok daha yumuşak mı çıkarsın?
Hazırsan başlayalım!
1. Biri sana hakaret ettiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Birine güvenin sarsıldığında ne yaparsın?
3. Öfkeni nasıl dışa vurursun?
4. Bir kavga çıksa hangi rolü üstlenirsin?
5. Hedefine ulaşmak için ne kadar ileri gidersin?
6. Sana yalan söylendiğinde ne yaparsın?
7. Rekabet ortamında nasıl davranırsın?
8. Karanlık yanını en çok hangi durumda gösterirsin?
9. Kin tutar mısın?
10. İnsanların senden korkmasını ister misin?
Gayet masumsun!
Kontrollü Bir Tehlike
Gizliden gizliye tehlikelisin!
Tehlikenin Kendisisin!
