Fiziksel, Zihinsel veya Psikolojik: Hangisinde Üstünsün?
Birçoğumuz aynaya baktığımızda fiziksel özelliklerimizi görürüz. Saç rengimiz, göz rengimiz, boyumuz, kilomuz... Peki ya iç dünyamız? Zihinsel ve psikolojik özelliklerimiz neler? İşte bu noktada kendimizi tanıma süreci devreye giriyor. Zihinsel güç, zorluklar karşısında pes etmeyen, hedeflerine ulaşmak için çaba sarf eden, problem çözme yeteneği olan kişileri ifade eder. Peki siz kendinizi hangi alanda daha güçlü hissediyorsunuz? Fiziksel mi, zihinsel mi yoksa psikolojik mi?
Hazırsan başla!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Zor bir durumla karşılaştığında tepkin ne olur?
4. Arkadaşların senden hangi konuda yardım ister?
5. Çocukken aşağıdaki oyunlardan hangisinde daha iyiydin?
6. Yeni bir şehirde kayboldun. Ne yaparsın?
7. Sence güç nedir?
8. Arkadaş grubunda seni en çok tanımlayan söz?
9. Aşağıdaki filmlerden hangisi senin favorin olabilir?
10. Sen bir renk olsaydın hangisi olurdun?
Fiziksel Olarak Güçlüsün
Psikolojik Olarak Güçlüsün
Zeki Olduğun İçin Güçlüsün
Kurnaz Olduğun İçin Güçlüsün
