Asla Kabul Etmeyeceğin İdeoloji Hangisi?
İdeolojiler, dünyayı anlama ve yaşamı şekillendirme biçimimizde büyük rol oynar. Bazılarımızın değerleriyle uyuşurken, bazıları bizim için asla kabul edilemez olabilir. Bu testle, kendi tutumlarını ve sınırlarını keşfederken hangi ideolojiyi asla kabul etmeyeceğini bulabilirsin
Haydi başlayalım!
1. Bir toplulukta hangi yaklaşım seni en çok rahatsız eder?
2. Bir projede hangi durum seni rahatsız eder?
3. Sosyal bir etkinlikte hangi davranış seni rahatsız eder?
4. Hangi siyasi söylem seni rahatsız eder?
5. Hangisi sana ters gelir?
6. Eğitim sisteminde hangi yaklaşım seni rahatsız eder?
7. Hangisi senin kişisel değerlerinle uyuşmaz?
8. Sence devletin ana görevi bunlardan hangisi olmalı?
9. Vergiler hakkında ne düşünüyorsun?
10. Eşcinsel evlilik yasallaştırımalı mıdır?
Muhafazakarlık sana çok uzak!
Sosyalizm sana uzak!
Faşizm sana çok uzak!
Feminizm sana uzak!
