Gezegenler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Gezegenler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

11.09.2025 - 12:03

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? Gezegenlerin gizemli yüzeylerinden Güneş’in büyüleyici gücüne, Ay’ın sırlarından yıldızların doğumuna kadar birçok konu seni bekliyor. Bu testte hem bilgini sınayacak hem de yeni şeyler öğreneceksin.

 Hazırsan kemerlerini bağla, uzay yolculuğumuz başlıyor!

1. Güneş bir yıldızdır.

2. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter arasında yer alır.

3. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi cüce gezegendir?

4. Hangi gezegen Kızıl Gezegen olarak bilinir?

5. Venüs, Güneş'e en yakın gezegendir.

6. Güneş sistemindeki en yüksek dağa sahip gezegen hangisidir?

7. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisidir?

8. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin en az bir uydusu vardır.

9. Güneş tutulması, Dünya Güneş ve Ay'ın arasından geçtiğinde meydana gelir.

10. Hiçbir şeyin kaçamadığı bir kara deliğin etrafındaki sınıra verilen ad nedir?

