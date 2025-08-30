Katılıyorum/Katılmıyorum Testine Göre Siyasi Görüşlerinin Arkasındaki Ahlaki Değer Ne?
Siyasi görüşlerimiz, aslında ahlaki değerlerimizin bir yansımasıdır. Empati kurma becerimiz, adalet anlayışımız, otoriteye duyduğumuz saygı ve özgürlüğe bakış açımız; siyasi tercihleri, toplumsal meselelere yaklaşımımızı ve dünyayı nasıl görmek istediğimizi belirler.
Bakalım senin siyasi ahlak pusulan hangi yönde işaret ediyor?
1. Zenginler daha fazla vergi vermelidir.
2. Devlet, gezegenimizi korumak için daha fazla yatırım yapmalıdır.
3. Hükümet, herkesin sağlık ve eğitim masraflarını karşılayabilmesini sağlamalıdır.
4. Ötenazi yasal olmalıdır.
5. İnsan hakları, devlet güvenliğinden daha önce gelir.
6. Bir liderin otoritesine karşı çıkmak, toplumsal düzeni bozar.
7. Azınlık hakları, çoğunluğun tercihinden bağımsız olarak korunmalıdır.
8. Gelenekler, modern değerlerden daha önemlidir.
9. Ekonomik eşitsizlikler, toplumun en büyük sorunlarından biridir.
10. Dini değerler, devlet yönetiminde belirleyici rol oynamalıdır.
11. İnsanların istedikleri yerde ve ülkede yaşama özgürlüğü olmalıdır.
12. Toplumun huzuru için ifade özgürlüğü kısıtlanabilir.
Sol-Liberal
Sosyal Demokrat
Muhafazakar
Liberteryen
