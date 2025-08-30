Katılıyorum/Katılmıyorum Testine Göre Siyasi Görüşlerinin Arkasındaki Ahlaki Değer Ne?

Senin için en önemli değerler adalet, dayanışma ve sosyal refah. Toplumdaki dezavantajlı grupları önemsiyor, devletin eşitsizlikleri azaltıcı politikalar izlemesi gerektiğini savunuyorsun. Sağlık, eğitim, çevre gibi konularda devletin aktif rol almasını istiyorsun. Ancak aynı zamanda geleneklere ve toplum düzenine belli ölçüde önem de veriyorsun. Siyasi olarak daha çok sosyal demokrat bakış açısına sahipsin. Hem özgürlükleri hem de adaleti önemsiyorsun. Otoriteye körü körüne bağlı değilsin, ama düzenin tamamen bozulmaması gerektiğini de düşünüyorsun. Yani bireysel özgürlük ile toplumsal düzen arasında bir denge arayışındasın.