Katılıyorum/Katılmıyorum Testine Göre Siyasi Görüşlerinin Arkasındaki Ahlaki Değer Ne?

30.08.2025 - 16:01

Siyasi görüşlerimiz, aslında ahlaki değerlerimizin bir yansımasıdır. Empati kurma becerimiz, adalet anlayışımız, otoriteye duyduğumuz saygı ve özgürlüğe bakış açımız; siyasi tercihleri, toplumsal meselelere yaklaşımımızı ve dünyayı nasıl görmek istediğimizi belirler.  

Bakalım senin siyasi ahlak pusulan hangi yönde işaret ediyor?

1. Zenginler daha fazla vergi vermelidir.

2. Devlet, gezegenimizi korumak için daha fazla yatırım yapmalıdır.

3. Hükümet, herkesin sağlık ve eğitim masraflarını karşılayabilmesini sağlamalıdır.

4. Ötenazi yasal olmalıdır.

5. İnsan hakları, devlet güvenliğinden daha önce gelir.

6. Bir liderin otoritesine karşı çıkmak, toplumsal düzeni bozar.

7. Azınlık hakları, çoğunluğun tercihinden bağımsız olarak korunmalıdır.

8. Gelenekler, modern değerlerden daha önemlidir.

9. Ekonomik eşitsizlikler, toplumun en büyük sorunlarından biridir.

10. Dini değerler, devlet yönetiminde belirleyici rol oynamalıdır.

11. İnsanların istedikleri yerde ve ülkede yaşama özgürlüğü olmalıdır.

12. Toplumun huzuru için ifade özgürlüğü kısıtlanabilir.

Sol-Liberal

Senin için en önemli değerler özgürlük, eşitlik ve insan hakları. İnsanların doğuştan sahip oldukları hakları her şeyin üstünde tutuyorsun. Devletin sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorsun. İnsanların eşit fırsatlara sahip olmasını istiyor, zengin-fakir ayrımının azalmasından yanasın. Empati yeteneğin güçlü, başkalarının deneyimlerine duyarlısın. Siyasi olarak daha çok sol-liberal yaklaşıma yakınsın. Özgürlükleri, bireysel hakları ve toplumsal eşitliği savunan bir düşünce yapın var. Senin için adalet, sadece yasaların değil, toplumdaki herkesin yaşam hakkının korunması anlamına geliyor.

Sosyal Demokrat

Sosyal Demokrat

Senin için en önemli değerler adalet, dayanışma ve sosyal refah. Toplumdaki dezavantajlı grupları önemsiyor, devletin eşitsizlikleri azaltıcı politikalar izlemesi gerektiğini savunuyorsun. Sağlık, eğitim, çevre gibi konularda devletin aktif rol almasını istiyorsun. Ancak aynı zamanda geleneklere ve toplum düzenine belli ölçüde önem de veriyorsun. Siyasi olarak daha çok sosyal demokrat bakış açısına sahipsin. Hem özgürlükleri hem de adaleti önemsiyorsun. Otoriteye körü körüne bağlı değilsin, ama düzenin tamamen bozulmaması gerektiğini de düşünüyorsun. Yani bireysel özgürlük ile toplumsal düzen arasında bir denge arayışındasın.

Muhafazakar

Muhafazakar

Senin için en önemli değerler otorite, sadakat ve gelenek. Düzeni ve kuralları önemsiyor, otoriteye karşı çıkmanın toplumsal kargaşaya yol açabileceğini düşünüyorsun. Gelenekler ve dini değerler senin için yol gösterici. Devletin güçlü olması gerektiğini, bireylerin topluma ve devlete sadakat göstermesi gerektiğini savunuyorsun. Siyasi olarak daha çok muhafazakâr çizgiye yakınsın. Özgürlükleri tamamen reddetmiyorsun, ama özgürlüklerin toplum düzenini bozmasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorsun. Adalet anlayışın, yasaların uygulanması ve otoriteye saygıyla şekilleniyor.

Liberteryen

Liberteryen

Senin için en önemli değer bireysel özgürlük. Devletin mümkün olduğunca az rol alması gerektiğini, insanların kendi seçimlerini yapma hakkının kutsal olduğunu düşünüyorsun. Ekonomiden özel yaşama, sağlıktan eğitime kadar her bireyin kendi kararlarını verebilmesi gerektiğine inanıyorsun. Siyasi olarak daha çok libertaryen bir bakış açısına sahipsin. Empati yeteneğin bireylerin özgürlüğünü korumak üzerinden şekilleniyor. Adalet, devletin müdahalesinden çok bireylerin kendi haklarına sahip çıkmasıyla sağlanmalı diyorsun. Senin için özgürlük, tüm değerlerin önünde geliyor.

