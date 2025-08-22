Asker, Şair, Kral! Sen Hangisisin?

Senin dünyan duygular, hayaller ve yaratıcılık üzerine kurulu. İnsanların göremediği güzellikleri görür, kelimelerle, renklerle ya da notalarla ifade edersin. Ruhunun derinliklerinde koca bir evren var ve sen onu başkalarıyla paylaşmak için buradasın. İlham, senin yakıtın; hayallerin ise rotan. Bu romantik ve duygusal tarafın seni çok özel kılıyor ama bazen gerçek hayatın sert duvarlarıyla karşılaştığında zorlanabilirsin. Hayallerinle gerçekleri dengede tutmak, seni hem mutlu hem de üretken yapar. İnsanlar senin yanında kendini daha iyi hisseder, çünkü sen onların kalbine dokunmayı bilirsin. Senin Şair ruhun, dünyayı daha yaşanır bir yer haline getiriyor. İlhamın, başkalarının ruhunu beslerken, senin de kendi iç huzurunu bulmanı sağlıyor. Hayallerinden vazgeçme, çünkü onlar seni sen yapan en önemli hazine.