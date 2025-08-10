onedio
Bu 20 Davranıştan 15 Tanesini Yapıyorsan Merhametsiz Birisin Demektir!

Tuğba Karakoç
10.08.2025 - 17:01

Merhamet, insanı insan yapan duyguların belki de en kutsalı. Ancak bazı davranışlar, farkında olmadan bu duygudan ne kadar uzaklaştığımızın göstergesi olabiliyor. Peki sen, başkalarının acılarına ne kadar duyarlısın? Yoksa sen de bazen vicdanını kapatıp kendi konforunu mu düşünüyorsun?

Hazırsan kendinle yüzleşme zamanı!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun? Kendine karşı dürüst ol ve işaretle:

Merhametinle Işık Saçıyorsun

Sen merhametli olmanın yalnızca duygusal değil, aynı zamanda insani bir görev olduğuna inanıyorsun. Başkalarının acılarına kayıtsız kalmıyor, kalbinle hareket ediyorsun. İnsanların zor anlarında yanında olmak senin için doğal bir refleks. Empati duygun oldukça gelişmiş ve yargılamadan önce anlamaya çalışıyorsun. Merhametin seni bazen fazla hassas ve kırılgan gösterebilir ama sen bunun eksiklik değil güç olduğunu biliyorsun. İnsanların kalplerini ısıtan, onlara umut veren bir yapın var. Hayata kattığın iyilik seni özel kılıyor ve seni tanıyan herkes bunun farkında. Senin gibiler sayesinde bu dünya hâlâ yaşanabilir. İçindeki ışığı koru, çünkü başkalarının karanlığında senin kalbin fener olabilir.

Merhametlisin Ama Seçici

Senin merhametin var ama sınırlı. Herkese koşulsuz şefkat gösteremiyorsun çünkü önce kendi içindeki güven duygusunun tatmin olması gerekiyor. Bazen yargılamayı ya da göz ardı etmeyi seçiyorsun ama tamamen duygusuz da değilsin. Kalbinin yumuşak olduğunu sen de biliyorsun ama dış dünyaya karşı zaman zaman zırhını kuşanıyorsun. Toplumda yaşadığın hayal kırıklıkları seni biraz sertleştirmiş olabilir. “Kimse bana merhamet göstermedi ki” cümlesi belki de zihninin bir köşesinde dolanıyor. Ama unutma, merhamet bir döngüdür. Ne kadar çok verirsen, o kadar iyilikle karşılaşırsın. Kendini korumaya çalışırken duvar örme. Duygularını bastırmak seni daha güçlü yapmaz. Empati göstermek bazen zayıflık değil, en büyük cesarettir.

İçindeki Merhamet Uykuda

Senin kalbinin derinliklerinde bir yerlerde merhamet duygusu var ama uzun süredir uykuda gibi. Belki duygularını bastırmak seni koruyor, belki de hayat seni daha bencil olmaya zorlamış. Ama bu davranışlar zamanla seni insanlardan uzaklaştırabilir, yalnızlaştırabilir. Başkalarının hislerine kayıtsız kalmak, seni güçlü değil soğuk gösterir. İçinde olduğun bu duygusal mesafe, seni mutsuzlaştırmadan önce farkına varmalısın. Merhamet, sadece başkalarına değil, kendine de şefkat göstermekle başlar. Bu test sana aynayı tutuyor. Şimdi bak ve “ben kimim?” diye sor. Küçük adımlarla başla: birine yardım et, bir hayvana su ver, bir dostunun derdini dinle… Bunlar seni tekrar insan yapan şeyler.

Vicdanın Kapalı!

Testin gösterdiği gibi, sergilediğin davranışlar merhametten oldukça uzak. İnsanların acılarına karşı duyarsız, hatta bazen küçümseyici olabiliyorsun. Belki bu seni güçlü gösteriyor, ama aslında bu duvarlar sadece seni yalnızlaştırıyor. Topluma, insanlara, hayvanlara ve çevrene bu kadar mesafeli olmak seni içten içe yorabilir. Çünkü merhametsizliğin uzun vadede en büyük kurbanı sensin. İnsan ilişkilerinde kurduğun bağlar zayıf kalır, duygusal olarak tatmin olmakta zorlanırsın. Ama her şey bitmiş değil. Vicdanın belki şu an sessiz ama tamamen ölmedi. Onu yeniden uyandırmak senin elinde. Empati kurmayı dene, başkalarının yerine kendini koy. Küçük bir değişiklik bile büyük dönüşümlere kapı açar.

