Bu 20 Davranıştan 15 Tanesini Yapıyorsan Merhametsiz Birisin Demektir!

Senin merhametin var ama sınırlı. Herkese koşulsuz şefkat gösteremiyorsun çünkü önce kendi içindeki güven duygusunun tatmin olması gerekiyor. Bazen yargılamayı ya da göz ardı etmeyi seçiyorsun ama tamamen duygusuz da değilsin. Kalbinin yumuşak olduğunu sen de biliyorsun ama dış dünyaya karşı zaman zaman zırhını kuşanıyorsun. Toplumda yaşadığın hayal kırıklıkları seni biraz sertleştirmiş olabilir. “Kimse bana merhamet göstermedi ki” cümlesi belki de zihninin bir köşesinde dolanıyor. Ama unutma, merhamet bir döngüdür. Ne kadar çok verirsen, o kadar iyilikle karşılaşırsın. Kendini korumaya çalışırken duvar örme. Duygularını bastırmak seni daha güçlü yapmaz. Empati göstermek bazen zayıflık değil, en büyük cesarettir.