Bahar yumuşak, nazik ve yardımsever biri. Onunla olmak önce huzurlu gibi görünür. Ama bir süre sonra fark edersin ki, hep veren o, alan da hep sensin. Bu dengesizlik seni de rahatsız etmeye başlar. İlişkide güçlü görünse de kırılganlığı derinlerde durur. Birlikte olduğunuzda kendini ihmal eder, sadece senin için çabalar. Sen ise bir noktada onu yük gibi hissetmeye başlarsın, çünkü seni çok fazla düşünür. Bu fazla 'iyi' olmak bir noktada samimiyetini yitirir. Sen de içinde suçlulukla birlikte uzaklaşırsın. Güzel başlamış ama dengesiz yürümüş bir hikâyenin sonunda yollar ayrılır.