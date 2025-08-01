Hangi Türk Dizi Karakteriyle Evlensen Asla Yürümezdi?
Aşk başlarda büyüleyici olabilir ama ya sonra? Evlilik gerçek bir testtir, hele bir de karşında bir dizi karakteri varsa işler iyice karışabilir! Kimi kıskançlığıyla, kimi ilgisizliğiyle, kimi ise baskın karakteriyle seni çileden çıkarabilir. Bu testte, hangi Türk dizi karakteriyle evlenirsen sonunda 'artık dayanamıyorum' diyerek boşanacağını analiz ediyoruz. Her şey güzel başlasa da sonu mutlaka mahkemede bitecek bu ilişki için hazır mısın?
Haydi başla!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Sevgilinde seni en çok ne rahatsız ederdi?
3. Tartışma sırasında nasıl davranırsın?
4. Evlilik senin için daha çok ne demek?
5. Partnerin seni küçümseyince ne yaparsın?
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6. Hayatını dizi karakteri gibi yaşasan hangi türde olurdun?
7. Bir ilişkide en dayanamadığın şey nedir?
8. Düğününü nasıl hayal edersin?
9. Karşındaki insan hata yaptığında ne yaparsın?
10. Hangi karakter seni çileden çıkarır?
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Ferhunde – Yaprak Dökümü
Zeynep – Doğduğun Ev Kaderindir
Şahika – Yasak Elma
Bahar – Bahar
Polat Alemdar – Kurtlar Vadisi
Can – Erkenci Kuş
Burhan Altıntop – Avrupa Yakası
Kuzey Tekinoğlu – Kuzey Güney
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