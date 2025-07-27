Senin Ruhun Hangi Roman Karakteriyle Aynı?
Bazı karakterler vardır ki, sayfaların arasından fırlayıp bizimle yaşamaya devam eder. Kimi zaman bir kitaptaki cümlede kendimizi buluruz, kimi zamansa bir karakterin ruhunda... Peki senin ruhun, hangi unutulmaz roman karakteriyle aynı çizgide? Bu testte vereceğin cevaplarla seni yansıtan edebi karakteri ortaya çıkarıyoruz.
Hazırsan, sayfaları çevirmeye başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Aşkı nasıl tanımlarsın?
3. En çok hangi ortamda kendini bulursun?
4. En yakın arkadaşın sana hangisini söylerdi?
5. Zor bir günün sonunda seni en çok ne rahatlatır?
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6. Hayatta seni en çok korkutan şey ne?
7. Hangi tür romanları seversin?
8. Hayal gücünü nasıl tarif edersin?
9. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
10. Birine aşık olduğunda nasıl davranırsın?
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Elizabeth Bennet – “Aşk ve Gurur”
Atticus Finch – “Bülbülü Öldürmek”
Anna Karenina – “Anna Karenina”
Holden Caulfield – “Çavdar Tarlasında Çocuklar”
Jane Eyre – “Jane Eyre”
Jay Gatsby – “Muhteşem Gatsby”
Jo March – “Küçük Kadınlar”
Edmond Dantès – “Monte Kristo Kontu”
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