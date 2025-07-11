İsterim/İstemem Testine Göre Hayatında Önemli Olan İki Şeyi Söylüyoruz!
Hayat sana her gün yüzlerce seçenek sunuyor: Topluluk mu yalnızlık mı, macera mı huzur mu, başarı mı özgürlük mü? “İsterim/İstemem” diyerek verdiğin hızlı tepkiler, aslında senin neye değer verdiğini gösteriyor. Cevapların, bilinçaltında en çok yer kaplayan iki kilit önceliğini ortaya çıkaracak.
Hazırsan başla!
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1. Çok fazla arkadaşının olmasını?
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2. Her zaman sorumluluk almayı?
3. Kendini riske atacak yepyeni bir şehre taşınmayı?
4. Her adımını planlayan ayrıntılı bir ajanda kullanmayı?
5. Tamamen yalnız kalarak bir hafta sonu geçirmeyi?
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6. Şans oyunlarına düzenli olarak para ayırmayı?
7. Geleceğini garantilemek için bugünkü rahatından vazgeçmeyi?
8. İnsanların seni övmesini?
9. Sevdiğin biri için bazı şeylere katlanmayı?
Başarı & Tanınma
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