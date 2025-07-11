İsterim/İstemem Testine Göre Hayatında Önemli Olan İki Şeyi Söylüyoruz!

Başarının senin için sadece hedefe varmak değil, başkalarının bunu fark etmesi. Bu tutku seni rekabetçi kılarken disiplinini de pekiştiriyor; ajanda, plan, rutin gibi kavramlar senin kandaki kafein. Övgünün sana hissettirdiği güç, yeni atakların zincirini ateşliyor. Ne kadar çok takdir, o kadar çok ivme. Riskin gölgesi hafifçe ürkütse de “büyük adım” tercihlerinde ağırlıkla “isterim” diyorsun. Gelişim alanın, başarısızlıktan kaçınma kaynaklı ertelemeler. Mükemmeli beklemek yerine sürece odaklandığında, hem tanınma hem tatmin aynı anda kapını çalacak.