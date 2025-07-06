Kraliçe Mary’nin karanlık ünü, senin de içindeki tutkulu ateşi yansıtıyor. İdeallerin uğruna geri adım atmaz, inancını sarsılmaz bir kalkan gibi kuşanırsın. Yumuşak görünen dış kabuğun altında, ilkesizliğe tahammülü olmayan çelikten bir irade gizli. Siyasi ters rüzgarlar seni daha da keskinleştirir; muhaliflere gözdağı vermek için dini otoriteyi kullanmaktan çekinmezsin. “Hata eden, ateşle arınır” düşüncesiyle sert uygulamalara başvurursun. Sana göre düzen, ancak kararlılıkla ve inançla korunur; zira hoşgörü, bütün kazanımları bir gecede kül edebilir. Ne var ki tarihe yalnızca katı katolik bir despot olarak kazınmak istemiyorsan, tutkunun yanında adil yönetim yeteneklerini de sergilemen gerek. Halkının refahını önceleyip korkuyu akılla dengelersen, anılarda “kendini krallığı için feda eden” kararlı bir hükümdar olarak yer alabilirsin. Aksi hâlde, gölgeler senin adını kanla fısıldamaya devam edecek.