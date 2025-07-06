Hangi Korkutan Hükümdarsın?
Yüzyıllar boyunca kudretli hükümdarlar, hem ülkelerini büyüttüler hem de düşmanlarına korku saldılar. Peki sen, karanlıkta anıldığında bile titreten bu efsanevi liderlerden hangisinin ruhunu taşıyorsun? Bu 10 soruluk testte verdiğin kararlar; strateji anlayışından merhamet eşiğine, güce bakışından risk alma cesaretine kadar pek çok özelliğini ele vererek seni tarihin en ürkütücü dört hükümdarından biriyle eşleştirecek.
Hazırsan tahtın tozunu sil ve hükmetme sırasının sende olup olmadığını öğren!
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1. İlk fethini planlarken hangi unsuru önceliklendirirsin?
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2. Rakip liderin elçisi topraklarına geldi. Nasıl karşılarsın?
3. Ordunun başında ilerlerken savaş narası yerine ne duyulmalı?
4. Başarısız bir komutanına vereceğin ceza?
5. Bir casusluk ağı kuracaksın, odak noktan?
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6. Kara kış bastırdı, halk zor durumda. Nasıl çözersin?
7. Tarihe nasıl geçmek istersin?
8. En büyük korkun nedir?
9. Danışman seçerken ilk kriterin?
10. Savaştan önce askerlerine ne vaat edersin?
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Cengiz Han
Vlad Tepeş
Korkunç İvan
Kanlı Mary
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