Bu Tarihi Kişiliklerden Hangisi Senin Rakibin?
Tarihte öyle isimler var ki yaşadıkları dönemi değiştirmiş, devrim yaratmış ya da iz bırakmış insanlar olmuşlar. Ama ya sen o dönemde yaşasaydın? Belki aynı alanda parlamaya çalışırdınız, belki zıt kutuplar gibi bir ömür savaşıp dururdunuz. Bu testte karakterine, bakış açına ve yaşam tarzına göre geçmişteki hangi güçlü tarihi figürle ciddi bir rekabet içinde olabileceğini söylüyoruz. Kimi zaman aynı sahnede olmanın zorluğu, kimi zaman da birbirinizin gölgesinde kalmamak için verdiğiniz çaba belirleyecek bu rekabeti. Hazırsan geçmişe doğru bir karakter yolculuğuna çıkıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. İnsanların seni tanımlarken en sık kullandığı kelime nedir?
3. Hayat felsefeni bir cümleyle özetlesek ne derdin?
4. Hangi ortamda parlamayı başarırsın?
5. Karşında güçlü biri olduğunda ilk tepkilerin neler olur?
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6. Sahip olduğun en büyük meziyet ne?
7. Tarihi bir dönemde yaşasaydın hangi alanda öne çıkardın?
8. Seni motive eden şey ne?
9. Kaybettiğinde neler hissedersin?
10. Strateji mi, içgüdü mü?
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Napoleon Bonaparte
Leonardo da Vinci
Sigmund Freud
Che Guevara
Cleopatra
Jeanne d’Arc
Frida Kahlo
Marie Curie
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