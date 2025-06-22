Psikolojik Yapına Göre Alfa mı Yoksa Beta mı Olduğunu Söylüyoruz!
Kendini güçlü ve lider mi hissediyorsun, yoksa daha çok geri planda kalmayı mı tercih ediyorsun? İnsanlarla ilişkilerindeki dinamikten özgüven seviyene, karar alma şekillerinden içsel huzuruna kadar birçok etken senin psikolojik olarak alfa mı yoksa beta mı olduğunu ortaya koyuyor. Peki ya senin baskın yönün ne? Bu testte psikolojini derinlemesine analiz ediyoruz.
Bu testin sonunda kendini liderliğe doğmuş bir alfa mı, yoksa sezgileriyle hareket eden bir beta mı olduğunu öğrenmeye hazır ol!
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1. Bir grup içerisindeyken en rahat hissettiğin pozisyon nedir?
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2. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
3. Tartışmalarda genellikle nasıl davranırsın?
4. Yeni biriyle tanıştığında ilk izlenimin genellikle ne olur?
5. Bir arkadaş grubunda bir plan yapılırken ne yaparsın?
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6. Kendi duygularını başkalarına nasıl yansıtırsın?
7. En büyük korkun nedir?
8. Aşk hayatında hangi tanım sana daha yakın?
9. Kriz anlarında verdiğin tepki nasıldır?
10. Yalnız kalmak sana ne hissettirir?
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Psikolojik Alfa
Sessiz Güç
Psikolojik Beta
Uyumlu Beta: Sessiz Güç, Derin Zeka
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