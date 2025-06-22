Psikolojik Yapına Göre Alfa mı Yoksa Beta mı Olduğunu Söylüyoruz!

Kendini güçlü ve lider mi hissediyorsun, yoksa daha çok geri planda kalmayı mı tercih ediyorsun? İnsanlarla ilişkilerindeki dinamikten özgüven seviyene, karar alma şekillerinden içsel huzuruna kadar birçok etken senin psikolojik olarak alfa mı yoksa beta mı olduğunu ortaya koyuyor. Peki ya senin baskın yönün ne? Bu testte psikolojini derinlemesine analiz ediyoruz.

Bu testin sonunda kendini liderliğe doğmuş bir alfa mı, yoksa sezgileriyle hareket eden bir beta mı olduğunu öğrenmeye hazır ol!