Burcuna Göre Bu Hayattaki Sınavın Ne?

Senin bu hayattaki en büyük sınavın sabır. Her şeyin hemen olmasını istiyorsun. Beklemek, sürece güvenmek ya da bir şeyin zamanla oluşmasına şans vermek sana göre değil. Ancak hayat, seni bu konuda eğitmek için türlü türlü yol deniyor. Koç burcu olarak hızlısın, ataksın ve içindeki ateşi kontrol etmek çoğu zaman kolay olmuyor. Ama asıl zaferin sabrederek elde edilen olduğunu gördüğün anda, içsel gücünün ne kadar büyük olduğunu anlayacaksın. Hemen cevap, hemen sonuç, hemen çözüm aramak seni yorsa da, bazı şeyler bekleyince güzelleşiyor. Bu hayatta seni büyütecek olan şey, zamanla dost olmak. Sabırla beklediğin şeylerin sana ne kadar kıymetli geldiğini fark ettiğinde, artık sınavını geçiyorsun demektir.