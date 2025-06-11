Burcuna Göre Bu Hayattaki Sınavın Ne?
Her burcun bu hayatta aşması gereken bir içsel sınavı, bir “karmik dersi” var. Kimi duygularıyla yüzleşmek zorunda, kimi de kontrolü bırakmayı öğrenmek zorunda. Peki senin burcuna göre bu dünyadaki en büyük sınavın ne? Ruhunun gelişmesi, hayatının dengelenmesi ve gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için geçmen gereken o zorlu sınavı açıklıyoruz!
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Burcunu seç:
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Sabretmeyi Öğrenmek
Değişime Direnmemek
Derinleşmekten Korkmamak
Kendi Merhametini Kendine de Göstermek
Onay Aramayı Bırakmak
Kusursuzluk Takıntısından Vazgeçmek
Kendi Kararını Vermek
Güvenmeye Cesaret Etmek
Bağ Kurmayı Öğrenmek
Kontrolü Bırakmak
Kalbini Açmak
Gerçeklikten Kaçmamak
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