Sen Sevilmesi Zor Biri misin?

İlk etapta mesafeli ve hatta biraz soğuk biri gibi algılanabilirsin. Ama bu sadece seni tanımayanlar için geçerli. Çünkü seni gerçekten anlayanlar bilir ki, dış kabuğunun altında sıcacık bir kalp var. Güven senin için çok önemli ve biri bu güveni kazandığında tüm renklerini göstermeye başlıyorsun. Zamanla açılan, karşısındakinin samimiyetini test eden bir yapın var. Bu da seni daha gizemli ama bir o kadar da çekici yapıyor. Sevilmen biraz zaman alabiliyor ama bir kez sevilen biri oldun mu, insanlar senden kolay kolay kopamıyor. Derin bağlar kurmayı, kendin gibi olmayı önemsiyorsun. Seninle yakınlık kurmak için sabırlı olmak gerek, ama sonunda verilen çaba fazlasıyla karşılığını buluyor. İnsanlar seni tanıdıkça 'iyi ki sabretmişim' diyor. Çünkü sen kolay çözülmeyen, ama içi sevgiyle dolu bir hikâyesin.