Sen Sevilmesi Zor Biri misin?
Bazı insanlar girdikleri her ortamda hemen sevilir, bazılarının ise kalbine ulaşmak sabır ister. Peki ya sen? Seninle yakınlık kurmak kolay mı, yoksa insanlar seni çözmekte zorlanıyor mu? Bu test, davranışların, iletişim tarzın ve verdiğin enerjilere göre sevilme potansiyelini analiz ediyor. Belki de zannedildiği kadar ulaşılmaz biri değilsin… ya da tam tersi, içten içe seni çözebilen çok az insan vardır!
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İnsanlarla ilk tanıştığında genelde nasıl davranırsın?
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Birisi sana fazla yakın davranırsa nasıl hissedersin?
Duygularını ifade etme şeklin nasıldır?
Başkalarının seni yanlış tanıdığını düşündüğün anlar olur mu?
Hoşlandığın biri seni anlamadığında ne yaparsın?
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İlişkilerde sınır koymayı nasıl görüyorsun?
İnsanların seni "soğuk" ya da "mesafeli" bulma ihtimali?
Sosyal ortamlarda nasıl bir enerjin olur?
Zor zamanlar geçirdiğinde kime açılırsın?
Sevildiğini nasıl anlarsın?
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Herkesi Kendine Çekiyorsun!
Yaklaştıkça Isınıyorsun!
Duygularını Saklayanlardan Olabilirsin
Seni Sevmek Cesaret İster!
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