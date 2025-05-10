Aşk Bir Savaşsa Sen Hangi Taraftasın?

Sen ne duygularına tamamen teslim oluyorsun ne de mantığını aşka kurban ediyorsun. Hayatında denge arayan birisin ve bu seni hem sağlıklı hem de istikrarlı ilişkilerin kapısını aralayacak bir noktaya getiriyor. Ne çok kaçan, ne de çok yapışan birisin. Aşkta denge kurmak çoğu insan için zorlayıcıdır ama sen bu çizgide yürüyebilen nadir insanlardansın. Ne istediğini biliyorsun, ne istemediğini daha da iyi. İlişkilerde anlaşmazlık yaşansa bile, yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşman seni güçlü kılıyor. Bu sağlıklı duruşunun en güzel tarafı ise, doğru insanla birleştiğinde bir ömür sürecek bir uyum yaratması. Sen aşk savaşında ne savaşı büyütüyorsun ne de pes ediyorsun – tam olması gerektiği gibi.