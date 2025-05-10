Aşk Bir Savaşsa Sen Hangi Taraftasın?
Aşk… Kimi zaman şiir gibi akar, kimi zamansa bir fırtına gibi önüne ne varsa yıkar geçer. Peki sen bu fırtınanın neresindesin? Aşka yaklaşımın, ilişki kurma biçimin ve duygularını yönetme şeklin aşk savaşında galip mi yoksa mağlup biri mi yapıyor seni? Bu testteki 15 soruyla aşk savaşındaki konumunu analiz ediyoruz. Stratejik bir savaşçı mısın, yoksa aşkı iliklerine kadar yaşayıp kaybetmekten korkmayan biri mi? Gerçeklerle yüzleşmeye hazır ol!
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1. Aşık olduğunda ilk tepkin ne olur?
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2. Biriyle flört ederken en çok neye dikkat edersin?
3. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?
4. Ayrılık kapıyı çaldığında sen...
5. Partnerin duygularını ifade edemiyorsa...
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6. Aşkta en büyük korkun nedir?
7. Bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli şey nedir?
8. Aşkın zamanla bittiğine inanır mısın?
9. Partnerin seni değiştirmek istese...
10. Aşkta mantık mı, kalp mi?
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Aşkın Stratejisti
Kalbiyle Savaşan
Kaçak Savaşçı
Dengeli Aşık
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