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Aşk Bir Savaşsa Sen Hangi Taraftasın?

Aşk Bir Savaşsa Sen Hangi Taraftasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 13:01

Aşk… Kimi zaman şiir gibi akar, kimi zamansa bir fırtına gibi önüne ne varsa yıkar geçer. Peki sen bu fırtınanın neresindesin? Aşka yaklaşımın, ilişki kurma biçimin ve duygularını yönetme şeklin aşk savaşında galip mi yoksa mağlup biri mi yapıyor seni? Bu testteki 15 soruyla aşk savaşındaki konumunu analiz ediyoruz. Stratejik bir savaşçı mısın, yoksa aşkı iliklerine kadar yaşayıp kaybetmekten korkmayan biri mi? Gerçeklerle yüzleşmeye hazır ol!

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1. Aşık olduğunda ilk tepkin ne olur?

2. Biriyle flört ederken en çok neye dikkat edersin?

3. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?

4. Ayrılık kapıyı çaldığında sen...

5. Partnerin duygularını ifade edemiyorsa...

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6. Aşkta en büyük korkun nedir?

7. Bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli şey nedir?

8. Aşkın zamanla bittiğine inanır mısın?

9. Partnerin seni değiştirmek istese...

10. Aşkta mantık mı, kalp mi?

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Aşkın Stratejisti

Sen aşkı bir oyun tahtası gibi görüyorsun. Hislerini yönetmeyi, zamanlamayı ve gözlemlemeyi çok iyi biliyorsun. Aşkta kazanmak senin için duygulardan çok akıl işi. Bu yüzden kalbini her zaman koruma altına alıyor, riskleri analiz etmeden adım atmıyorsun. Ancak bu stratejik yaklaşım bazen seni duygulardan koparıp fazlasıyla kontrolcü biri haline getirebilir. Aşkta her şey planlandığı gibi gitmeyebilir, çünkü karşındaki insan bir denklem değil. Bu yüzden biraz daha spontane olmaya, kalbini de devreye sokmaya çalışmalısın. Yine de senin gibi biri, doğru kişiyi bulduğunda uzun soluklu bir ilişki kurma potansiyeline sahip. Çünkü sen sadece sevmeyi değil, aynı zamanda ilişkileri yönetmeyi de biliyorsun.

Kalbiyle Savaşan

Sen her şeyden önce duygularınla hareket eden, aşkı iliklerine kadar yaşayan birisin. Aşka başını gözüne almadan dalıyorsun. Bu seni cesur yapıyor, ama aynı zamanda kırılgan da… Bir ilişkiyi yürütmek için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun çünkü sevince tam seviyorsun. Bu özverili halin zaman zaman seni yoran, tüketen bir hale dönüşebiliyor. Karşındaki kişi senin kadar yoğun hissetmediğinde yıkıma uğrayabiliyorsun. Aşkı bu kadar sahiplenmek, kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor. Yine de senin bu içtenliğin ve sadakatin karşılık bulduğunda, gerçek anlamda tutkulu ve kalıcı bir bağ ortaya çıkıyor. Senin tek ihtiyacın, kalbini hak eden bir kalp.

Kaçak Savaşçı

Sen aşka mesafeli, hatta biraz da temkinli yaklaşıyorsun. Kırılmaktan korktuğun için çoğu zaman ya kaçmayı ya da duvarlar örmeyi seçiyorsun. Aşkı tamamen reddetmiyorsun belki ama kolay kolay da içeri almıyorsun. Bu mesafe, seni güçlü ve bağımsız gösterse de aslında içinde çözülmeyi bekleyen çok şey olduğunu gösteriyor. Hislerini bastırmak, bir noktadan sonra duygusal izolasyona dönüşebilir ve bu da seni yalnızlaştırabilir. Eğer duvarlarını biraz olsun indirip birilerine iç dünyanı açabilirsen, aşkın düşündüğünden çok daha iyileştirici bir güç olduğunu görebilirsin. Kendi iç savaşını kazandığında aşk savaşında da galip olacaksın.

Dengeli Aşık

Sen ne duygularına tamamen teslim oluyorsun ne de mantığını aşka kurban ediyorsun. Hayatında denge arayan birisin ve bu seni hem sağlıklı hem de istikrarlı ilişkilerin kapısını aralayacak bir noktaya getiriyor. Ne çok kaçan, ne de çok yapışan birisin. Aşkta denge kurmak çoğu insan için zorlayıcıdır ama sen bu çizgide yürüyebilen nadir insanlardansın. Ne istediğini biliyorsun, ne istemediğini daha da iyi. İlişkilerde anlaşmazlık yaşansa bile, yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşman seni güçlü kılıyor. Bu sağlıklı duruşunun en güzel tarafı ise, doğru insanla birleştiğinde bir ömür sürecek bir uyum yaratması. Sen aşk savaşında ne savaşı büyütüyorsun ne de pes ediyorsun – tam olması gerektiği gibi.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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