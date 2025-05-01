Balayı Rotanı Seçiyoruz: Romantik mi Macera Dolu mu?
Balayı... Hayatınızın en özel tatili! Hayallerinizi süsleyen o mükemmel kaçamağın nerede olacağını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Deniz kıyısında huzur mu arıyorsun, yoksa kültür ve macerayla dolu egzotik bir şehir turu mu? Bu testle sana en uygun balayı rotasını seçiyoruz. Şimdi sorulara samimiyetle cevap ver ve senin için biçilmiş kaftan olan yeri keşfet!
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1. Şu anda kendini en çok nerede hayal ediyorsun?
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2. Tatilde kahvaltı senin için ne ifade ediyor?
3. Balayında en çok hangi ruh halindesin?
4. Hayatında önemli bir tatil fotoğrafı nerede çekilirdi?
5. Eşinle nasıl vakit geçirmek istiyorsun?
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6. Tatil boyunca hangi aktivite sana daha çekici geliyor?
7. Tatilde alışveriş yapacak olsan, en çok ne alırsın?
8. Balayı bütçen konusunda nasıl düşünüyorsun?
9. Tatil dönüşü sosyal medyada paylaşacağın ilk şey ne olurdu?
10. Balayı için en çok hangi iklimi tercih edersin?
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Maldivler, Seyşeller, Bali
Floransa, Paris, Roma
Kanada, İsviçre, Norveç
New York, Tokyo, Dubai, Londra
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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