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Onedio Zihinsel Gücüyle Maaşını Tahmin Ediyoruz!

Onedio Zihinsel Gücüyle Maaşını Tahmin Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 13:01

Parayla mutluluk satın alınmaz diyenlere bakma, kira günü gelince herkesin suratı asılıyor! Peki senin yaşam tarzına, zevklerine, verdiğin cevaplara göre aylık gelir seviyen ne olabilir? Lüks mü yaşıyorsun, yoksa “bu ay da karttan çekeriz” kafasında mısın? Bu testte sana günlük tercihlerinden kariyer hedeflerine kadar birçok soru soracağız ve sonunda sana tahmini gelir aralığını söyleyeceğiz!

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1. Sabah kahveni nereden alırsın?

2. Tatil planlarını nasıl yaparsın?

3. Akşam yemeğini genelde nerede yersin?

4. Ay sonunda birikimin ne durumda?

4. Ay sonunda birikimin ne durumda?

5. Ayakkabı alışverişini nereden yaparsın?

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6. Ulaşım tercihin nedir?

7. Sosyal medya kullanırken en çok hangisini yapıyorsun?

8. Hafta sonu planın genelde ne olur?

9. Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

10. Hobilerine ne kadar para harcarsın?

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Aylık Gelirin 10.000 TL Altı!

Aylık Gelirin 10.000 TL Altı!

Günlük yaşantında oldukça dikkatli ve planlısın çünkü gelir seviyen sınırlı. Harcamalarını genellikle temel ihtiyaçlarla sınırlı tutuyor, keyif aldığın şeylere bile giderken iki kere düşünüyorsun. Bütçe planlama konusunda kendini geliştirmişsin ama bu da seni zaman zaman yormuyor değil. Her liranın hesabını yapmak zorunda kalmak seni fazlasıyla zihinsel olarak da yıpratabiliyor. Bu gelir seviyesinde olan biri olarak ekonomik olarak ayakta durmak büyük başarı. Zaman zaman destek almadan bu noktada olmak bile takdir edilesi. Senin gibi insanlar genelde dayanıklılık ve mücadele gücüyle tanınır. Hayatta çok şey başarma potansiyelin var, sadece biraz daha fırsatlara ihtiyaç duyuyorsun. Ancak unutma, bu sadece bir dönem olabilir. Sabır, kendini geliştirme ve istikrarlı çaba seni daha iyi noktalara taşıyabilir. Gelirin şu anda sınırlı olsa da potansiyelin çok yüksek. Doğru hamlelerle finansal rahatlığa ulaşman an meselesi!

Aylık Gelirin 10.000 TL - 25.000 TL Arası!

Sen dengeli yaşayan bir bireysin. Gelirin seni büyük zenginlikler içinde yüzdürecek seviyede değil belki ama kendine yeterli düzeyde. Kendi ayakların üzerinde durabiliyor, keyif aldığın şeylere de zaman zaman bütçe ayırabiliyorsun. 'Ne borç batağındayım ne de lüks içinde yaşıyorum' diyenlerdensin. Bu gelir seviyesi seni bazen ‘idare eder’ çizgisine sürüklese de, senin farkın bu gelirle bile hayatını dolu dolu yaşayabilmen. Zevklerin, hayata bakış açın ve sosyal ilişkilerin seni birçok zorluğun içinden çıkarıyor. Gelişime ve kendine yatırım yapmayı da unutmuyorsun. Eğer biraz daha planlı hareket edersen, maddi olarak kendini daha da rahatlatacak adımlar atabilirsin. Hedeflerini biraz daha netleştirip ilerlediğinde bu seviyeyi aşman oldukça olası. Senin için orta seviye, bir başlangıç noktası. Daha fazlası yolda olabilir.

Aylık Gelirin 25.000 TL - 50.000 TL Arası!

Sen gayet konforlu bir yaşam sürüyorsun. Hem eğleniyor hem yatırım yapıyorsun, hem gezip hem birikim yapıyorsun. Bu gelir seviyesi sana “yaşıyorum be” dedirtecek imkanlar sunuyor. Zaman zaman harcamalarını kontrol etsen de, çoğu zaman para senin için bir engel değil, bir araç. Kendini geliştirmeye, kaliteli yaşamaya ve zamanı verimli kullanmaya odaklısın. Hem profesyonel iş hayatında hem de sosyal çevrende etkili bir figürsün. Lüks meraklısı olmasan bile kaliteli yaşamaya önem veriyorsun. Akıllı alışverişler, uzun vadeli planlar tam senlik işler. Ama bu noktada dikkat etmen gereken şey şu: bu seviyede kalıcı olmak için sürdürülebilir bir planın olmalı. Kısa vadeli başarılar değil, uzun vadeli istikrar senin için en kıymetlisi. Paranı doğru yönlendirmeye devam edersen, geleceğin daha da parlak olacak.

Aylık Gelirin 50.000 TL ve Üzeri!

Sen artık 'ne kadar kazandım' diye değil, 'nasıl yöneteceğim' diye düşünüyorsun. Gelirin birçok kişiye göre yüksek ve bu sana büyük bir özgürlük alanı sunuyor. Kıyafetlerinden tatil planlarına, ev dekorasyonundan sosyal hayatına kadar hayatında kaliteye önem veriyorsun. Yatırım yapmayı, yeni projelere yönelmeyi ve fırsatları değerlendirmeyi seviyorsun. Muhtemelen ya kendi işini kurmuş bir girişimcisin ya da yüksek pozisyonda çalışan bir profesyonel. Senin için para sadece bir araç değil, aynı zamanda başarı göstergesi. Lüks tüketim senin için bir statü değil, alışkanlık. Ancak bu noktada dikkat etmen gereken en önemli şey; bu seviyenin getirdiği sorumluluklar. Gelirin arttıkça yönetilmesi gereken alanlar da çoğalır. Başkalarına ilham verecek, kalıcı başarılar için adımlar attığında sadece maddi değil, manevi olarak da zenginleşeceksin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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