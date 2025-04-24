Onedio Zihinsel Gücüyle Maaşını Tahmin Ediyoruz!
Parayla mutluluk satın alınmaz diyenlere bakma, kira günü gelince herkesin suratı asılıyor! Peki senin yaşam tarzına, zevklerine, verdiğin cevaplara göre aylık gelir seviyen ne olabilir? Lüks mü yaşıyorsun, yoksa “bu ay da karttan çekeriz” kafasında mısın? Bu testte sana günlük tercihlerinden kariyer hedeflerine kadar birçok soru soracağız ve sonunda sana tahmini gelir aralığını söyleyeceğiz!
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1. Sabah kahveni nereden alırsın?
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2. Tatil planlarını nasıl yaparsın?
3. Akşam yemeğini genelde nerede yersin?
4. Ay sonunda birikimin ne durumda?
5. Ayakkabı alışverişini nereden yaparsın?
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6. Ulaşım tercihin nedir?
7. Sosyal medya kullanırken en çok hangisini yapıyorsun?
8. Hafta sonu planın genelde ne olur?
9. Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
10. Hobilerine ne kadar para harcarsın?
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Aylık Gelirin 10.000 TL - 25.000 TL Arası!
Aylık Gelirin 25.000 TL - 50.000 TL Arası!
Aylık Gelirin 50.000 TL ve Üzeri!
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