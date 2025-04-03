Sen doğuştan lider ruhlusun ve kendini sıradan insanlardan farklı görüyorsun. Kendine olan güvenin yüksek, hatta bazen fazlasıyla yüksek olabilir. Başkalarından üstün olmayı seviyorsun ve eleştirilere pek de açık değilsin. Başarı senin için bir zorunluluk, sıradan olmaksa korkulu bir rüya. Bu özelliğin seni güçlü ve kararlı biri yapıyor. Ancak unutma, bazen fazla kibirli olmak, insanları senden uzaklaştırabilir. Başkalarının fikirlerine daha açık olmalı ve başarıya tek başına ulaşmanın her zaman en iyi yol olmadığını kabul etmelisin. Her şeyi en iyi senin bildiğini düşünebilirsin ama alçakgönüllü olmak da bir erdemdir. Biraz daha paylaşımcı olup çevrendekilerin fikirlerine önem verirsen, liderliğin daha sağlam ve kalıcı olur!