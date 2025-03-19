Senin İçin En Önemli Prensip Hangisi?

Senin için en önemli şey doğruluk ve güven. İnsanların dürüst olması senin için vazgeçilmez bir kural. Çevrendekilere karşı her zaman açık ve net olmayı tercih ediyorsun ve yalan söyleyen, iki yüzlü insanlara karşı büyük bir tahammülsüzlüğün var. İlişkilerinde ve arkadaşlıklarında dürüstlük olmazsa olmazın. Bu prensibin bazen sana sorunlar da çıkarabiliyor. Çünkü herkes senin kadar dürüst olmayabiliyor ve bazen açık sözlülüğün insanları rahatsız edebiliyor. Ama senin için önemli olan, kendine ihanet etmemek. Hayatında gerçek ve güvenilir insanları barındırmayı tercih ediyorsun ve bu seni güçlü biri yapıyor. Bu prensibin sayesinde her zaman doğru yolda yürüyorsun. İnsanlar sana güveniyor ve senin sözünün eri olduğunu biliyorlar. Ne olursa olsun dürüstlüğünden ödün vermemelisin!