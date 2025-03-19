Senin İçin En Önemli Prensip Hangisi?
Senin İçin En Önemli Prensip Hangisi?
Hepimizin hayatta kendimize göre belirlediği bazı prensipler vardır. Kimimiz dürüstlükten asla ödün vermez, kimimiz özgürlüğüne sıkı sıkıya bağlıdır. Bazıları için sadakat vazgeçilmezdir, bazıları ise başarı odaklıdır. Peki sen hangi prensiplere göre yaşıyorsun? Hayatına yön veren temel değerlerin neler? Bu test sayesinde hangi prensiplerin senin karakterini şekillendirdiğini öğrenebilirsin!
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1. Hayatta asla ödün vermeyeceğin şey nedir?
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2. Bir arkadaşın büyük bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
3. Bir ilişkiyi bitirmek zorunda kalsan en büyük sebebin ne olurdu?
4. İnsanların en çok hangi yönünü sevmezsin?
5. Bir iş ortamında senin için en önemli şey nedir?
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6. Bir insanın sana güvenmen vermesi için ne yapması gerekir?
7. En büyük korkun hangisi?
8. Kararlarını verirken en çok neye dikkat edersin?
9. Bir tartışmada her zaman haklı olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
10. Arkadaşlık ilişkilerinde en çok neye önem verirsin?
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DÜRÜSTLÜK
ÖZGÜRLÜK
SADAKAT
BAŞARI
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