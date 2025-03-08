Ankara mı İstanbul mu? Sen Hangisinin Ruhunu Taşıyorsun?
Ankara mı İstanbul mu? Sen Hangisinin Ruhunu Taşıyorsun?
Bazıları İstanbul’un büyüleyici kaosuna kapılırken, bazıları Ankara’nın samimi ve sakin ruhunu daha çok benimser. Peki senin ruhun hangi şehre ait? Günlük tercihlerin, hayat görüşün ve karakterin hangi şehrin ruhuyla daha çok örtüşüyor? Bu testin sonunda İstanbul'un hızlı, hareketli ve tarihi dokusunu mu, yoksa Ankara'nın sakin ama derin anlamlar taşıyan yapısını mı yansıttığını öğreneceksin. Haydi, soruları cevapla ve ruhunun hangi şehrin sokaklarında dolaştığını keşfet!
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1. Bir şehri sevmen için en önemli kriter nedir?
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2. Kendini en iyi hissettiğin ortam hangisi?
3. Trafikte saatlerce beklemek zorunda kalsan ne yaparsın?
4. Bir hafta sonu planın nasıl olurdu?
5. İnsanlarla ilişkilerinde nasıl birisin?
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6. Yaşamak için hangi bölgeyi tercih ederdin?
7. Şehirde en çok rahatsız olduğun şey ne olurdu?
8. Bir kafede oturduğunda en çok hangi içeceği sipariş edersin?
9. Bir yeri sevmen için en önemli kriter nedir?
10. İstanbul ve Ankara hakkında en çok duyduğun yorumlar neler?
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İstanbul'un Ruhunu Taşıyorsun!
Ankara'nın Ruhunu Taşıyorsun!
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