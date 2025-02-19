Geçmiş Yaşam Testi: Önceki Hayatında Kimdin?

Sen, geçmiş yaşamında insanlara yardım eden bir şifacı, öğretmen veya ruhani bir figürdün. Büyük ihtimalle bir bilge, bir rahip, şifalı bitkilerle insanları iyileştiren bir hekim ya da toplumun ruhsal rehberlerinden biriydin. Ruhun, sevgiyle insanları iyileştirme gücüne sahip. Bu hayatta da insanların iç dünyasını anlama ve onlara yardımcı olma konusunda olağanüstü bir yeteneğin var. Çevrendekiler seni güvenilir, huzur veren ve anlayışlı biri olarak görüyor. Ancak bazen kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilir, herkesin yükünü omuzlamaya çalışırken kendini unutabilirsin. Senin için en önemli şey denge. İnsanlara yardım etmeye devam et ama kendi ruhunu da ihmal etme. Geçmiş hayatında olduğu gibi bu hayatta da bir ışık kaynağısın. Kendine iyi baktığında, başkalarına vereceğin ışık daha da güçlü olacaktır.