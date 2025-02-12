Ne Zaman Ebeveyn Olacağını Söylüyoruz! Hazır mısın?
Ne Zaman Ebeveyn Olacağını Söylüyoruz! Hazır mısın?
Hayatının akışı, kariyer hedeflerin, aşk hayatın ve sorumluluk anlayışın bir araya geldiğinde, çocuk sahibi olma zamanın da şekilleniyor! Eğer merak ediyorsan, bu test tam sana göre! Sorulara içtenlikle cevap ver ve senin için en uygun ebeveynlik yılını öğren. Bakalım, bebek bezi ve biberonlarla ne zaman tanışacaksın? 😊
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1. Şu anki hayat önceliğin nedir?
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2. Çocuk sahibi olmayı düşündüğünde ilk hissettiğin şey ne?
3. Şu anda bir ilişkin var mı?
4. Bir çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsun?
5. Ebeveynlik sana göre ne anlama geliyor?
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6. Şu an finansal durumun nasıl?
7. Bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek kadar sabırlı mısın?
8. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?
9. Hafta sonu için en ideal planın nedir?
10. Son soru, çocukları sever misin?
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1-3 yıl içinde çocuğun olabilir!
5-7 Yıl İçinde Olabilir!
10 Yıldan Önce Zor Gibi!
Hiç Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyorsun!
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