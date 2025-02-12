Ne Zaman Ebeveyn Olacağını Söylüyoruz! Hazır mısın?

Çocuk sahibi olmak şu an veya gelecekte seni cezbeden bir fikir değil. Senin için özgürlük, bireysel yaşam ve kendi hayatını yaşamak daha önemli. Kendi yolunu çizmek ve ebeveynlik sorumluluğunu almak istememek tamamen doğal. Hayatın nasıl şekilleneceğini bilemeyiz, belki fikrin değişir belki de her zaman böyle hissedersin. Önemli olan senin kendini en mutlu hissedeceğin hayatı yaşaman. Ne olursa olsun, senin seçimlerin seni sen yapıyor!