onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Zaman Ebeveyn Olacağını Söylüyoruz! Hazır mısın?

Ne Zaman Ebeveyn Olacağını Söylüyoruz! Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 12:01

Hayatının akışı, kariyer hedeflerin, aşk hayatın ve sorumluluk anlayışın bir araya geldiğinde, çocuk sahibi olma zamanın da şekilleniyor! Eğer merak ediyorsan, bu test tam sana göre! Sorulara içtenlikle cevap ver ve senin için en uygun ebeveynlik yılını öğren. Bakalım, bebek bezi ve biberonlarla ne zaman tanışacaksın? 😊

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şu anki hayat önceliğin nedir?

2. Çocuk sahibi olmayı düşündüğünde ilk hissettiğin şey ne?

3. Şu anda bir ilişkin var mı?

4. Bir çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsun?

5. Ebeveynlik sana göre ne anlama geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şu an finansal durumun nasıl?

7. Bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek kadar sabırlı mısın?

8. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?

9. Hafta sonu için en ideal planın nedir?

10. Son soru, çocukları sever misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1-3 yıl içinde çocuğun olabilir!

Sen hayatında çocuk sahibi olmaya en yakın olanlardan birisin! Büyük ihtimalle hayatında ciddi bir ilişki var ya da ebeveyn olmayı zaten istiyorsun. Çocuk büyütmek için gerekli sorumluluğa sahipsin ve finansal olarak da belirli bir seviyeye ulaşmışsın. Şu anki hayat düzenin belki biraz yoğun olabilir ama çocuk sahibi olmanın seni daha da mutlu edeceğini biliyorsun. Belki de yakın zamanda bu konuda ciddi bir karar vereceksin! O zamana kadar, bol bol dinlen ve kendine vakit ayır!

5-7 Yıl İçinde Olabilir!

Sen şu an çocuk sahibi olmayı düşünen biri olmasan da hayatının ilerleyen dönemlerinde ebeveyn olmayı içten içe isteyen birisin. Şu an kariyerine, hayallerine ve kendini geliştirmeye odaklanmışsın. Ancak bir gün, aile kurmak fikri sana çok da uzak gelmiyor. Zaman ilerledikçe, kendini daha hazır hissedeceğin bir dönem gelecek. O zaman geldiğinde çocuk sahibi olmanın ne kadar büyük bir sevgi kaynağı olduğunu göreceksin. Ama şimdilik özgürlüğünün tadını çıkar!

10 Yıldan Önce Zor Gibi!

Çocuk sahibi olmak şu an için hayatında bir öncelik değil. Belki kariyerin, belki seyahat etmek, belki de bağımsız bir yaşam sürmek sana daha cazip geliyor. Hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek ve kendi yolunu çizmek istiyorsun. Bu hiç yanlış bir şey değil! Herkesin ebeveyn olma süreci farklıdır ve sen belki de ilerleyen yıllarda bu fikri yeniden değerlendireceksin. Şimdilik hayatın tadını çıkar, belki de düşündüğünden daha farklı bir yol seni bekliyordur!

Hiç Çocuk Sahibi Olmayı Düşünmüyorsun!

Çocuk sahibi olmak şu an veya gelecekte seni cezbeden bir fikir değil. Senin için özgürlük, bireysel yaşam ve kendi hayatını yaşamak daha önemli. Kendi yolunu çizmek ve ebeveynlik sorumluluğunu almak istememek tamamen doğal. Hayatın nasıl şekilleneceğini bilemeyiz, belki fikrin değişir belki de her zaman böyle hissedersin. Önemli olan senin kendini en mutlu hissedeceğin hayatı yaşaman. Ne olursa olsun, senin seçimlerin seni sen yapıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın