Hangi Efsanevi Yaratıksın?
Hangi Efsanevi Yaratıksın?
Bazı insanlar sıradan bir yaşam sürerken, bazılarının içinde mistik ve karanlık bir güç saklıdır. Etrafında olup bitenleri herkesten farklı hissediyor musun? Belki içindeki vahşi doğayı kontrol edemiyorsun, belki de büyülü güçlerinle çevreni etkiliyorsun… Bu test, senin içindeki efsanevi yaratığı ortaya çıkaracak! Vampirlerin gizemi ve cazibesi mi sende var, yoksa cadılar gibi doğanın enerjisini kontrol edebilen biri misin? Belki de içindeki kurtadam vahşi ve özgür ruhunu yansıtıyor… Ya da bir hayalet gibi sessiz, derin ve ulaşılmaz bir varlık olabilirsin!
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1. Geceyi nasıl tanımlarsın?
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2. En güçlü yanın nedir?
3. Bir kavga çıksa nasıl tepki verirsin?
4. İnsanlara nasıl yaklaşırsın?
5. Hangi ortamda kendini en rahat hissedersin?
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6. Bir süper gücün olsa ne olsun isterdin?
7. Kendini bir kelimeyle tanımla.
8. Hayatında en çok hangi duyguyu hissediyorsun?
9. Bir tercih yapmalısın, hangisini seçersin?
10. Hangisi seni en çok korkutur?
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Vampir
Cadı
Kurtadam
Hayalet
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