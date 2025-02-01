Karakterinle Hangi Çizgi Film Evrenine Uyum Sağlıyorsun?
Karakterinle Hangi Çizgi Film Evrenine Uyum Sağlıyorsun?
Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz çizgi filmler, hayal dünyamızın kapılarını aralayan evrenler sundu. Her biri kendine özgü maceralar, karakterler ve atmosferlerle dolu olan bu çizgi film dünyalarından hangisinin sana uygun olduğunu hiç düşündün mü? Belki renkli ve eğlenceli bir evrene, belki de daha karmaşık ve strateji dolu bir dünyaya aitsin. Hadi başlayalım ve seni bekleyen çizgi film macerasına adım atalım!
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1. Çocukken en sevdiğin oyun neydi?
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2. Kendini en çok nerede huzurlu hissediyorsun?
3. Zor bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
4. Bir hayvan dostun olsaydı, hangisini seçerdin?
5. En çok hangi tür filmleri izlemekten hoşlanırsın?
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6. Kendini bir kelimeyle tanımlayacak olsan bu ne olurdu?
7. Hayattaki en büyük amacın nedir?
8. Favori bir tatlı seçecek olsan ne olurdu?
9. Kalabalık bir ortamda seni en çok ne mutlu eder?
10. Süper gücün olsa bu ne olurdu?
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