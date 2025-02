Cesur, kararlı ve lider ruhlusun. Her zorluğun üstesinden gelme azmine sahip birisin ve gerektiğinde liderlik rolünü üstlenmekten asla çekinmiyorsun. Avatar dünyasında yer alsaydın, büyük ihtimalle element bükme yeteneklerinle dengeli ve güçlü bir figür olurdun. Ancak, her zaman mücadele etmeye odaklanmak yorucu olabilir. Bazen durup nefes almak ve çevrendeki küçük mutluluklara odaklanmak sana iyi gelecektir. Kendine biraz esneklik tanı, her savaşı kazanmak zorunda değilsin! Senin gibi kahraman ruhlu insanlar, dünyayı daha adil bir yer haline getirebilir.