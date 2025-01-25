Hangi Red Flag'e Sahipsin?
Hangi Red Flag'e Sahipsin?
Hepimiz ilişkilerimizde zaman zaman hatalar yaparız, ancak bazı davranışlar ya da düşünce kalıpları, başkalarıyla olan bağlarımızı daha zor hale getirebilir. Peki, senin 'red flag'in ne? Yani, ilişkilerinde karşındaki insanı zorlayan ya da onu senden uzaklaştırabilecek o özellik ne olabilir? Bu testte, senin sahip olduğun potansiyel kırmızı bayrağı ortaya çıkarıyoruz. Cevaplarını verirken dürüst olmaktan çekinme ve sonuçlarda kendine dair ipuçları yakalamaya çalış. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır!
Haydi başlayalım!
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1. Yakın bir ilişkin olduğunda nasıl hissettiğini tanımlarsın?
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2. Bir tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsın?
3. İlişki boyunca dikkat çekici şekilde tekrar eden davranışın nedir?
4. Eleştiri aldığında genellikle nasıl tepki verirsin?
5. Bir ilişkinin en zor kısmı sence nedir?
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6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi daha çok seni tanımlıyor?
7. Karşındaki bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
8. İlişkide iletişim konusundaki en büyük problemin nedir?
9. Kıskançlık konusunda nasıl bir tavır takınırsın?
10. Bir ayrılık sırasında düşüncelerin neler olur?
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