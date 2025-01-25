Hangi Red Flag'e Sahipsin?

Senin red flag’in, öz güven eksikliği. İlişkilerde kendini yeterince iyi ya da değerli hissetmediğin için karşındaki kişiye karşı sürekli bir alttan alma ya da kendi eksikliklerini dile getirme eğilimindesin. Bu da ilişkinin dengesini bozabiliyor. Oysa sen düşündüğünden çok daha değerlisin. Kendini sevmeden ve kabul etmeden başkalarının seni sevmesini beklemek, hayatını daha karmaşık hale getirebilir. Öz güven, ilişkilerde her şeyin temelini oluşturur. Bu konuda adım atmaya başlamak, hem kişisel hem de romantik ilişkilerine büyük bir pozitif katkı sağlayabilir. Kendini tanıdıkça ve sınırlarının farkına vardıkça, daha sağlam adımlar atabilir ve duygusal dengeni sağlayabilirsin. Unutma, öz değerini kimse senin elinden alamaz.