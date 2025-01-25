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Hangi Red Flag'e Sahipsin?

Hangi Red Flag'e Sahipsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 16:01

Hepimiz ilişkilerimizde zaman zaman hatalar yaparız, ancak bazı davranışlar ya da düşünce kalıpları, başkalarıyla olan bağlarımızı daha zor hale getirebilir. Peki, senin 'red flag'in ne? Yani, ilişkilerinde karşındaki insanı zorlayan ya da onu senden uzaklaştırabilecek o özellik ne olabilir? Bu testte, senin sahip olduğun potansiyel kırmızı bayrağı ortaya çıkarıyoruz. Cevaplarını verirken dürüst olmaktan çekinme ve sonuçlarda kendine dair ipuçları yakalamaya çalış. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır!

Haydi başlayalım!

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1. Yakın bir ilişkin olduğunda nasıl hissettiğini tanımlarsın?

2. Bir tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsın?

3. İlişki boyunca dikkat çekici şekilde tekrar eden davranışın nedir?

4. Eleştiri aldığında genellikle nasıl tepki verirsin?

5. Bir ilişkinin en zor kısmı sence nedir?

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6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi daha çok seni tanımlıyor?

7. Karşındaki bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

8. İlişkide iletişim konusundaki en büyük problemin nedir?

9. Kıskançlık konusunda nasıl bir tavır takınırsın?

10. Bir ayrılık sırasında düşüncelerin neler olur?

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Kendi Duygularını İfade Etmekte Zorluk Çekiyorsun

Senin en büyük red flag’in, hislerini ve düşüncelerini karşı tarafa net bir şekilde aktaramamak. Bu, bazen karşındaki kişiyi anlamadığına ya da umursamadığına dair yanlış bir algı yaratabilir. Oysa bu tamamen kendine güven eksikliğinden ya da korkularından kaynaklanıyor. Duygularını ifade etmekte çekingen davranmak, ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve duygusal bir mesafenin oluşmasına neden olabilir. Bunun çözümü, küçük adımlarla duygularını açıkça dile getirerek iletişim becerilerini geliştirmekten geçiyor. Duygularını ifade ettiğinde, karşındaki insanla daha güçlü bağlar kurabilirsin. Unutma, duygularını paylaşmak bir zayıflık değil, tam tersine seni güçlü bir birey yapar. Bunu yapmaya başladığında, ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydedeceksin.

Fevri Davranışların Bazen Kaosa Neden Oluyor

Senin red flag’in, ani ve yoğun tepkiler vermek. Bu durum, özellikle tartışma anlarında kontrolü kaybetmenle sonuçlanabiliyor. Çoğu zaman haklı bile olsan, verdiğin tepkiler karşındakini korkutup ilişkide gerginlik yaratıyor olabilir. Bu davranış, özellikle ilişkide daha anlayışlı ve yapıcı olmanın önünde bir engel oluşturuyor. Çünkü insan ilişkilerinde sabır ve nezaket, çoğu zaman en büyük çözüm anahtarıdır. Eğer tepkilerini kontrol etmeye başlar ve karşındaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışırsan, ilişkilerin çok daha sağlıklı ilerleyebilir. Duygusal dengeyi sağlamak, öncelikli hedeflerinden biri olmalı. Unutma, sakinlik ve anlayış, ilişkileri her zaman daha güçlü kılar.

Her Şeyi En Kötüsüyle Yorumlama Eğilimindesin

Senin red flag’in, hayatındaki birçok duruma karamsarlık ve güvensizlikle yaklaşman. Bu, seni sürekli olarak bir savunma pozisyonunda tutuyor ve ilişkilerinde strese yol açıyor. Çoğu zaman, durumlar düşündüğün kadar kötü değil, ancak senin bu olumsuz yaklaşımın olayları olduğundan daha karmaşık hale getirebiliyor. Kendine ve karşındaki kişiye daha fazla güvenmeyi öğrenmelisin. Elbette hayal kırıklıkları herkesin başına gelir, ancak her ilişkide bunu temel bir varsayım olarak görmek yerine, pozitif olasılıklara odaklanmalısın. Bu güvensizliği aşmanın yolu, önce kendini sevmekten geçiyor. Kendine inandıkça, başkalarına da güvenmek daha kolay olacaktır.

Kendini İlişkilerde Sürekli Yetersiz Görüyorsun

Senin red flag’in, öz güven eksikliği. İlişkilerde kendini yeterince iyi ya da değerli hissetmediğin için karşındaki kişiye karşı sürekli bir alttan alma ya da kendi eksikliklerini dile getirme eğilimindesin. Bu da ilişkinin dengesini bozabiliyor. Oysa sen düşündüğünden çok daha değerlisin. Kendini sevmeden ve kabul etmeden başkalarının seni sevmesini beklemek, hayatını daha karmaşık hale getirebilir. Öz güven, ilişkilerde her şeyin temelini oluşturur. Bu konuda adım atmaya başlamak, hem kişisel hem de romantik ilişkilerine büyük bir pozitif katkı sağlayabilir. Kendini tanıdıkça ve sınırlarının farkına vardıkça, daha sağlam adımlar atabilir ve duygusal dengeni sağlayabilirsin. Unutma, öz değerini kimse senin elinden alamaz.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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