Ne Kadar Flörtözsün? Test Et!

Flört etmek senin için her zaman doğal veya rahat hissettiren bir davranış olmadı. İnsanlarla iletişiminde genellikle daha ciddi bir yaklaşımı tercih ediyorsun ve duygusal bağlar kurarken acele etmeyen bir yapıya sahipsin. Sosyal ilişkilerinde hislerin tamamen derinleşmesini ve gerçek bir bağlantının oluşmasını bekliyorsun. Bu yaklaşımın, seni yanlış anlama veya duygusal kaostan korurken çevrendeki insanlara karşı daha seçici hale getiriyor. Ancak, bazen aşırı ciddi tavrın, flörtün eğlenceli ve hafif yanlarını kaçırmana neden olabilir. Belki bu konudaki tavrını biraz yumuşatmak, senin için yeni kapılar açabilir. Kendi tarzını değiştirmek zorunda değilsin ama denemek ve keşfetmek her zaman iyidir. Belki de flört etmenin sadece bir 'çekim oyunu' değil, iki insanın daha eğlenceli bir şekilde tanışmasının yolu olduğunu fark ettiğinde, bu konu senin için de daha ilgi çekici bir hale gelecektir.