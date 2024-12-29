Ne Kadar Flörtözsün? Test Et!
Ne Kadar Flörtözsün? Test Et!
Flörtözlük, bazılarımız için doğuştan gelen bir yetenek, bazılarımız içinse tamamen uzak bir kavram. Bazı insanlar doğallıklarıyla herkesi etkilerken, kimileri kendini yalnızca en özel kişilere açmayı tercih ediyor. Peki sen bu spektrumun neresindesin? Flörtöz bir insan mısın, yoksa bu konular senin için pek de öncelikli değil mi? Bu test, flört etmeye olan yatkınlığını ve sosyal hayattaki etkileşim tarzını analiz ediyor! Cevapları ver ve sonucunu öğren! 😊
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1. Birinin ilgisini çektiğini hissettiğinde nasıl davranırsın?
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2. İlk mesajı genelde sen mi atarsın?
3. Samimi olduğun bir sohbette hangi tarzda konuşursun?
4. Flörtöz bir beden diline sahip misin?
5. Sosyal ortamlarda karşı cinsi etkileme konusunda kendine güvenir misin?
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6. İnsanların dikkatini üzerinize çekmek hoşunuza gider mi?
7. Flört ederken risk almak senin için ne kadar normal?
8. Seni tanımlayan bir arkadaşın, senin flört yeteneğin için ne der?
9. Bir buluşmada atmosferi ne kadar kolay rahatlatabilirsin?
10. Güzel bir iltifat aldığında tepkilerin nasıldır?
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Flörtözlük sende doğal yetenek!
Dozunda ve zamanına göre flörtözsün!
Flört konusunda pek aktif değilsin!
Flört sana uzak bir kavram...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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