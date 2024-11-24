Dön Desen Döner mi?

Eski sevgilinle yaşadığın her an, ona duyduğun güçlü hisleri gösteriyor. Senin için o, hâlâ kalbinde özel bir yere sahip ve bu hislerin zamanla kaybolacağına dair pek bir işaret yok. Aranızdaki bağı, sevgi dolu ve anlayışlı bir yaklaşımla yeniden inşa etme fırsatı oldukça mümkün görünüyor. Duyguların karşılıklı ise ve geçmişteki hatalardan ders alındıysa, yeni bir başlangıç için adım atmaya hazırsınız! Aranızdaki eski bağların yeniden filizlenmesi için güzel bir fırsat sizi bekliyor olabilir.