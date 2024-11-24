Dön Desen Döner mi?
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Dön Desen Döner mi?
Eski ilişkiler her zaman karmaşık duygular bırakır. Kimisi için geride bırakılması gereken bir hikaye olurken, kimisi için yeniden açılabilecek bir kapıdır. Peki, eski sevgilin senin için hâlâ bir ihtimal mi? Dön desen döner mi yoksa o kapılar tamamen kapandı mı? Bu testte, ilişkilerdeki dinamiklerini ve eski sevgilinle olan bağını analiz ederek dönme olasılığını keşfedeceğiz.
Haydi, başlayalım!
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1. Ayrıldığınızda ilk tepkin ne oldu?
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2. Eski sevgilinin sosyal medyasını hâlâ takip ediyor musun?
3. Ona karşı hissettiğin en yaygın duygu ne?
4. Ayrılıktan sonra birbirinizle ne sıklıkla iletişim kurdunuz?
5. Eski sevgilini yeniden gördüğünde nasıl hissedersin?
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6. Birlikteyken en sevdiğin özelliği neydi?
7. Ayrılma sebebiniz neydi?
8. Arkadaşların onunla yeniden bir araya gelmeni nasıl karşılar?
9. Gelecekte onunla nasıl bir ilişkiniz olurdu?
10. Onu düşündüğünde aklına en çok gelen şey ne?
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Dönmek için hazır!
Dönme ihtimali var!
Geri dönüş zor!
Mesafeli bir dostluk mümkün!
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