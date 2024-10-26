Evlilik İçin En Doğru Zaman Senin İçin Ne Zaman?

Senin için ideal evlilik yaşı 35 ve üstü! Hayatının bu döneminde evlilik senin için acele edilmesi gereken bir karar değil. Önceliklerin arasında kendini geliştirmek, kariyerinde ilerlemek ve kişisel özgürlüğünü yaşamak var. Evlilik senin için bir 'tamamlama' süreci değil, hayatında doğru kişiyle tanıştığında doğal olarak gerçekleşecek bir adım. Bu yaşta yapacağın evlilik, daha bilinçli ve karşılıklı saygıya dayalı olacak. Hem kendini hem de karşındakini daha iyi tanıdığın için, bu ilişki sana daha fazla huzur ve güven getirecek. Kendini hazır hissettiğin an geldiğinde, evlilikle hayatının en güzel dönemine adım atacaksın!