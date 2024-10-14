Eski Aşkın Geri Dönecek mi?

Eski sevgilinle aranızda hala güçlü bir bağ var. Gerek ayrılık nedeninizin büyük olmaması, gerekse iletişiminizin devam etmesi, eski sevgilinin sana geri dönme ihtimalini oldukça yüksek kılıyor. Onunla olan ilişkiniz henüz tam anlamıyla kapanmamış bir kapı gibi duruyor. Muhtemelen hala seni düşünüyor ve aranızdaki ilişkiyi özlüyor. Eğer sen de ona bir şans vermek istersen, aranızdaki bağ yeniden canlanabilir ve belki bu sefer daha sağlam bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ancak bu kez, önce aranızdaki sorunları çözmeye odaklanmanızda fayda var.