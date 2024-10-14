Eski Aşkın Geri Dönecek mi?
Eski Aşkın Geri Dönecek mi?
Herkes bir ilişkiyi bitirdikten sonra, 'Acaba eski sevgilim geri döner mi?' diye düşünmüştür. Kimi zaman arada hala bir bağ olduğunu hissederiz, kimi zaman ise geri dönüşün imkansız olduğunu düşünürüz. Peki, senin eski sevgilin sana geri dönme ihtimali nedir?
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1. Eski sevgilinle ayrılma nedeniniz neydi?
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2. Ayrıldıktan sonra ne kadar süre iletişim kurdunuz?
3. Sosyal medyada birbirinizi takip ediyor musunuz?
4. Eski sevgilin hakkında ne sıklıkla düşünüyorsun?
5. Ayrıldıktan sonra hayatında başkası oldu mu?
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6. Eski sevgilin seninle ilgili neler düşünüyor olabilir?
7. Ayrılığın üzerinden ne kadar zaman geçti?
8. Ortak arkadaşlarınız hala sizin ilişkiniz hakkında konuşuyor mu?
9. Eski sevgilinin geri dönmesini istiyor musun?
10. Sence ayrılık doğru bir karar mıydı?
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Geri dönmesi neredeyse kesin!
Şanslar eşit, zaman gösterecek!
Geri dönme ihtimali düşük, ama imkansız değil!
Kapılar kapanmış, geri dönüş yok!
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