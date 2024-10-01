Sana Aşık Olmak Kolay mı Zor mu?
Sana Aşık Olmak Kolay mı Zor mu?
Aşk, bazen bir bakışla gelir, bazen ise uzun bir süreç gerektirir. Kimisi kendini kolayca açar ve aşka kucak açarken, kimisi duygularını içe atar ve güven sağlanmadan kapılarını açmaz. Peki, sana aşık olmak kolay mı yoksa zor mu?
Haydi öğrenelim!
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1. İlk buluşmada nasıl bir izlenim bırakırsın?
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2. Hoşlandığın birine duygularını ifade etme şeklin nedir?
3. Bir ilişkide en önemli şey nedir?
4. Birisi sana ilgi gösterdiğinde nasıl hissedersin?
5. Karşı taraftan beklediğin en önemli şey nedir?
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6. İlişkilerde geçmiş tecrübelerin seni nasıl etkiler?
7. Sevdiğin biriyle tartıştığında nasıl tepki verirsin?
8. Karşılıklı güveni nasıl inşa edersin?
9. Birisi seni tanımaya çalıştığında nasıl tepki verirsin?
10. İlişkilerde ne kadar kolay bağ kurarsın?
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Sana aşık olmak çok kolay!
Sana aşık olmak biraz zaman alabilir!
Sana aşık olmak gerçekten zor!
Sana aşık olmak adeta bir gizem çözmek gibi!
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