İlişkinizde İpleri Kim Tutuyor?

İlişkiniz adeta kendi kendine akıp gidiyor. Belirli bir baskın taraf yok ve her şey doğaçlama gelişiyor. Bu, zaman zaman spontane ve eğlenceli bir ilişki modeli olabilir, ancak uzun vadede önemli kararlar almanız gerektiğinde sorunlar yaşanabilir. İlişkinizin yönünü belirlemek için daha fazla konuşmalı ve ortak kararlar almaya çalışmalısınız. Her ne kadar bu durum şu an sizin için iyi gibi görünse de, uzun vadede daha sağlam temeller atmak ve geleceğe yönelik ortak planlar yapmak önemli olabilir. İlişkinizin kontrolünü birlikte ele almak, sizi daha güçlü bir çift yapabilir.