İlişkinizde İpleri Kim Tutuyor?
İlişkinizde İpleri Kim Tutuyor?
Her ilişkinin dinamikleri farklıdır; kimi çiftler dengeli bir iletişim ve karar alma süreci yaşarken, bazılarında bir taraf daha baskın olabilir. Baskın taraf olmak illa ki olumsuz değildir, bazı kişiler doğal olarak liderlik etmeyi severken, diğerleri daha uyumlu bir yaklaşım sergilemeyi tercih edebilir. Bu test, ilişkinizde kimin kararları daha fazla etkilediğini ve bu dengeyi nasıl koruduğunuzu ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.
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1. İlişkinizde genelde kim önemli kararları alır?
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2. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsınız?
3. Bir tatil planı yaparken son sözü kim söyler?
4. Hangi durumu daha sık yaşarsınız?
5. Bir kriz anında nasıl hareket edersiniz?
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6. Birlikte yemek yemeye karar verdiğinizde kim menüyü belirler?
7. Partnerinizin bazı davranışlarından rahatsız olduğunuzda ne yaparsınız?
8. İlişkinizle ilgili uzun vadeli planları kim yapar?
9. Finansal konularda kim daha hakimdir?
10. İlişkinizde tartışma esnasında en son kim özür diler?
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Dengeli Bir İlişki
Sen Daha Baskınsın
Partnerin Daha Baskın
İlişkiniz Kontrolsüz Gelişiyor
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