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İlişkinizde İpleri Kim Tutuyor?

İlişkinizde İpleri Kim Tutuyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 13:01

Her ilişkinin dinamikleri farklıdır; kimi çiftler dengeli bir iletişim ve karar alma süreci yaşarken, bazılarında bir taraf daha baskın olabilir. Baskın taraf olmak illa ki olumsuz değildir, bazı kişiler doğal olarak liderlik etmeyi severken, diğerleri daha uyumlu bir yaklaşım sergilemeyi tercih edebilir. Bu test, ilişkinizde kimin kararları daha fazla etkilediğini ve bu dengeyi nasıl koruduğunuzu ortaya çıkarmaya yardımcı olacak.

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1. İlişkinizde genelde kim önemli kararları alır?

2. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsınız?

3. Bir tatil planı yaparken son sözü kim söyler?

4. Hangi durumu daha sık yaşarsınız?

5. Bir kriz anında nasıl hareket edersiniz?

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6. Birlikte yemek yemeye karar verdiğinizde kim menüyü belirler?

7. Partnerinizin bazı davranışlarından rahatsız olduğunuzda ne yaparsınız?

8. İlişkinizle ilgili uzun vadeli planları kim yapar?

9. Finansal konularda kim daha hakimdir?

10. İlişkinizde tartışma esnasında en son kim özür diler?

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Dengeli Bir İlişki

İlişkiniz, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulmuş. İkiniz de önemli kararlarda ortak hareket ediyor ve birbirinizin fikirlerine saygı gösteriyorsunuz. Bu, ilişkinizde dengeyi sağlamanızın anahtarı. Ne tamamen kontrol eden ne de tamamen kontrol edilen bir taraf var. Sorunları konuşarak çözmeye çalışan, uyumlu bir çift olarak uzun vadede başarılı bir ilişki sürdürme şansınız oldukça yüksek. Bu denge, ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulduğunu gösteriyor. Birlikte hareket etmek ve kararları paylaşmak, birbirinize olan bağlılığınızı güçlendiriyor. İletişim ve uzlaşma becerileriniz sayesinde zorluklarla başa çıkabilen, güvene dayalı bir ilişkiniz var.

Sen Daha Baskınsın

İlişkinizde ipler büyük ölçüde senin elinde. Kararları çoğunlukla sen alıyor ve partnerin de bu duruma uyum sağlıyor. Senin güçlü bir karakterin ve liderlik becerilerin, ilişkinin ilerleyişine yön veriyor. Bu durum, zaman zaman partnerinin fikirlerinin geri planda kalmasına neden olabilir. Daha fazla iletişim kurarak, partnerinin de karar alma süreçlerine katılımını teşvik edebilirsin. Baskın bir kişilik olman, ilişkinizde güçlü bir liderlik sergilemeni sağlıyor. Ancak, uzun vadede dengeyi korumak için zaman zaman geri adım atmayı ve partnerine daha fazla söz hakkı tanımayı deneyebilirsin. Bu, ilişkinizin daha dengeli bir hale gelmesine yardımcı olabilir.

Partnerin Daha Baskın

İlişkinizde daha çok partnerin baskın. Çoğu karar onun yönlendirmesiyle alınıyor ve sen bu durumdan memnun gibisin. Partnerinin liderlik yapmasına izin veriyor, ilişkideki rehberliği ona bırakıyorsun. Bu, uyumlu bir ilişki sürdürmenizi sağlasa da, senin isteklerin ve görüşlerin zaman zaman geri planda kalabilir. Daha fazla katılım göstererek, ilişkinizde dengeli bir rol oynamaya çalışmalısın. Bu durum, partnerine güvendiğini ve ona saygı duyduğunu gösterse de, kendi isteklerini de dile getirmek ilişkinin sağlıklı ilerlemesi açısından önemli olabilir. İkinizin de eşit derecede söz hakkı olduğu bir ilişki daha sağlıklı ve tatmin edici olacaktır.

İlişkiniz Kontrolsüz Gelişiyor

İlişkiniz adeta kendi kendine akıp gidiyor. Belirli bir baskın taraf yok ve her şey doğaçlama gelişiyor. Bu, zaman zaman spontane ve eğlenceli bir ilişki modeli olabilir, ancak uzun vadede önemli kararlar almanız gerektiğinde sorunlar yaşanabilir. İlişkinizin yönünü belirlemek için daha fazla konuşmalı ve ortak kararlar almaya çalışmalısınız. Her ne kadar bu durum şu an sizin için iyi gibi görünse de, uzun vadede daha sağlam temeller atmak ve geleceğe yönelik ortak planlar yapmak önemli olabilir. İlişkinizin kontrolünü birlikte ele almak, sizi daha güçlü bir çift yapabilir.

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